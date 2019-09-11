【她她她的少女時代．劇透】田蕊妮迎戰李君妍　結果竟不似預期？

由田蕊妮、李思捷及曹永廉主演的劇集《她她她的少女時代》劇情進入尾聲，上回講到晴晴得悉初戀男友阿Kit（陳俊堅飾）跟樂冰（李君妍飾）發生關係後，晴天霹靂。面對阿Kit挑釁說：「好casual咁做咗場運動。」，最終忍無可忍出手打樂冰，可惜反被對方打傷眼睛！而迎風（田蕊妮飾）覺女兒晴晴不自愛，母女大吵一場。

太令人髮指！（電視截圖）

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以下內容有劇透，逃生門在此：

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最新一集講到迎風（田蕊妮飾）準備迎戰樂冰，她的爸爸（李國麟飾）康復後更成為迎風的拳擊教練，進行地獄式訓練。而迎風和睛睛兩女母亦和好如初，晴晴勸迎風不要再跟樂冰對戰，但迎風卻表示拳賽不是為了女兒或父親而打。

李國麟成為迎風的拳擊教練！（劇照）

而智強（曹永廉飾）發現迎風多年來隱瞞事實，一直沒作婦科檢查，質問迎風是否身體有問題？迎風拒答，二人大吵，智強揚言不會觀賽。但比賽當日仍有去打氣，迎風轟烈迎戰，最終慘敗，但所有掌聲都是屬於迎風。被問到為何迎風最終會慘敗，而監製廖晉碩接受《香港01》訪問時透露：「唔慣佢有病事，係因為身體對手係李君妍，年齡和體力實在相差太遠，第一Round係阿田贏，跟住第二第三round係因為佢體力唔夠先至會輸！」

打得好勁！（劇照）