【她她她的少女時代】陳俊堅同林凱恩組CP：俾金城安啲粉絲追殺

TVB劇集《她她她的少女時代》正式踏入結局篇，劇中的幾段感情都有新進展。在昨晚（9日）播出的一集中，除了張智強（曹永廉飾）同方迎風（田蕊妮飾）重溫舊夢令大家期待之外，晴晴（林凱恩飾）同男友Kit（陳俊堅飾）更踏出一大步，去大嶼山過夜！兩人更有連場錫錫戲，相當Sweet！

晴晴（林凱恩飾）同Kit（陳俊堅飾）呢對CP好受歡迎！（IG@kinlas）

Kit約晴晴去大嶼山過夜，過二人世界。（電視截圖）

劇情講到晴晴同男友Kit計劃到大嶼山留宿一晚，過二人世界。兩人在度假屋情不自禁熱吻，不少觀眾看完這一幕都話好浪漫！飾演Kit的陳俊堅（Kinlas）在接受《香港01》訪問時就笑言今次是熒幕初吻：「都算係第一次錫錫戲，導演想我哋可以再做好啲，所以都NG咗幾次。（事情有冇做準備？）我同lris都有食薄荷糖，一開始第一個take大家都有啲尷尬，經過導演調整，第二個take之後就好好多了，大家都放開咗，投入咗。我諗Total拍咗4個take，因為嗰陣時時間都幾緊迫，雖然大家冇講嘢，但係感覺到大家都已經ready，大家都咁主動。而且之前喺呢套劇裏面都拍過好多場戲，大家彼此已經有咗默契，拍嗰陣大家都感覺到熱戀期的feel。」

兩人更有熱吻戲！（電視截圖）

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Kinlas在劇中飾演Iris的男友，也是主要配角之一，成功引起觀眾關注。其實Kinlas已經加入TVB超過十年，不過前6年都是以舞蹈員的身份示人，直到2013年才加入藝員訓練班，轉型為演員，今次可以算是他拍劇以來戲份最多的角色，Kinlas亦好感謝監製：「開頭張晴呢個角色製作找女藝員上嚟casting，而casting的劇本同時係需要一個男仔，咁就搵咗我上嚟幫手做對手戲，加埋本身自己都有少少打拳底，就俾製作同時選中咗。」

陳俊堅在昨晚的一集中同田蕊妮對打。（電視截圖）

不過原來試戲只是一個藉口，劇集監製廖晉碩在接受《香港01》訪問時表示自己一早已經選中Kinlas演這個角色：「其實之前已經同Kinlas合作過，覺得佢好用心。今次想搵啲生面口嘅人，Kit呢個角色係一個後生仔、大學生，咁我心目中已經揀咗佢，不過我冇同佢講嘅，就叫佢嚟幫我試戲，冇人工、冇show計㗎，純粹做義工，而且當日有三四個女演員，每個都三四場戲，所以佢總共試咗十幾場，但佢都保持到水準，達到我嘅要求。」

原來監製一早已經選中Kinlas做呢個角色！（劇照）

由於Kit這個角色是泰拳學會會員，所以監製都有要求Kinlas操Fit，雖然Kinlas一向有做運動，但他也坦言有難度：「因為之前拍《福爾摩斯奶》個角色係需要瘦的，而拍《她》喺短時間內要變返大隻少少，所以拍呢套劇係有啲辛苦，不過自己有做開運動，又有修讀過健身，再俾多少少時間我效果會更加好。」對於未來的發展，Kinlas就直言想加入處境劇劇組：「無論小品定大製作，我諗大部份嘅演員都係想做男一女一，我都唔例外。至於做咩角色我自己都仲未有一個諗法，創造角色都係交返畀編劇，如果入到處境劇更好，可以累積更加多嘅經驗。（同Iris再合作？）呢排真係俾金城安啲粉絲追殺，要睇公司點安排，當然好想入處境劇啦。」

Kinlas在《福爾摩師奶》中飾演潺仔豹，身形比較瘦削。（IG@kinlas）

Kinlas真係好大隻！（IG@kinlas）