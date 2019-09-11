【她她她的少女時代】羅天宇自彈自唱冧掂姚嘉妮　街頭激吻超精彩

《她她她的少女時代》就快大結局，劇情越來越緊張！在昨晚（10日）播出的一集中，最精彩的一幕相信就是Desmond（羅天宇飾）自彈自唱《愛如潮水》，情深款款的樣子打動了Janice（姚嘉妮飾），Desmond亦承認自己一直鍾意的就是對方，兩人更在蘭桂坊街頭激吻，令觀眾睇到好肉緊！

Desmond（羅天宇飾）一直暗戀Janice（姚嘉妮飾），他在昨晚（10日）的一集中終於表白。（劇照）

天宇在接受《香港01》訪問時笑言拍這場激吻戲起初都有些尷尬：「都係第一次拍啲咁激烈嘅情欲戲，一開頭都有啲緊張，不過好彩我係做被動嗰個，嘉嘉就做主動嗰個，我專心彈結他就得。同埋因為我哋都有唔同嘅地方，因為都好多Take，所以一開頭嗰種尷尬，其實過咗兩三Take之後就冇咗，就真係可以全情投入。」

天宇自彈自唱《愛如潮水》！（電視截圖）

嘉妮主動錫天宇！（電視截圖）

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不少網民看完這一幕後都大讚兩人演得很好，更有很多忠實觀眾笑指天宇同嘉嘉曾在《愛．回家》中飾演兩母子，如今在《她》中發展姊弟戀，但一樣好合襯！不過其實兩人只是相差10歲，嘉嘉在接受《香港01》訪問時就表示好開心網民仍記得：「好多謝網民支持，不過始終係兩套唔同嘅戲。拍嗰場Kiss戲開頭都驚天宇會尷尬，因為佢好怕醜。而且蘭桂坊真係超多人，除咗我、天宇同個外國人之外全部都係路人，我哋剩係想快啲拍完，盡量少啲NG。」

上到車都繼續錫！（電視截圖）

Desmond仲大膽示愛！（電視截圖）

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對於被網民大讚表現搶鏡，嘉嘉就表示今次的角色很有發揮：「今次劇本寫得好好，遇到一個好角色、好對手、好劇本係唔容易嘅，好開心觀眾認同我。除咗天宇之外，我同阿田（田蕊妮）、阿廉（曹永廉）合作都好開心㗎，希望大家繼續支持。」

嘉嘉在劇中的演出大受好評！（劇照）