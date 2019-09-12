宋慧喬公布離婚後數日偷看宋仲基相片　被推測仍未忘情

韓國演員宋慧喬和宋仲基7月中正式完成離婚收場，昔日「雙宋」從此各行各路。恢復單身後，宋仲基全情投入拍攝電影《勝利號》，而宋慧喬則以休息為主，偶爾會在海外品牌活動看見宋慧喬的身影。不過，近日有粉絲發現宋慧喬仍有悄悄留意宋仲基，引起網民揣測。

宋仲基和宋慧喬今年7月完成離婚手續，兩人從此各行各路。（視覺中國）

宋仲基近日忙於與英國演員Richard Carmitage拍攝電影《勝利號》。（IG/@richardcarmitage）

宋慧喬不時現身海外出席品牌活動。（IG/@chaumetofficial）

宋慧喬和宋仲基近況

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有宋仲基粉絲在Instagram開設名為「realkiaile」帳戶，緊貼宋仲基和宋慧喬動態。7月2日，「realkiaile」發布一段影片，可見該名粉絲透過限時動態分享宋仲基的照片，其後卻發現宋慧喬是其中一名瀏覽者，該名粉絲坦言：「我看見她來看我的Instagram，我笑了，但看見她來看前夫的相片，我就哭了。」發布該條影片的數天前，亦即是6月27日，宋慧喬與宋仲基才宣布離婚。因此，有網民推測宋慧喬仍對宋仲基念念不忘，才瀏覽粉絲的Instagram看宋仲基的照片。

宋慧喬被發現有瀏覽宋仲基粉絲的限時動態，令人揣測宋慧喬對前夫未忘情。（IG/@realkiaile）

「realkiaile」直言宋慧喬瀏覽自己Instagram感高興，但眼見她看前夫照片就頗為傷心。（視覺中國）

回顧「雙宋」過往甜蜜點滴