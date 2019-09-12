網瘋傳今日楊冪生日公布戀情　內地媒體預告：戀情實錘

人氣女星楊冪於8月份被踢爆疑與內地男星魏大勛穿情侶鞋齊齊行街，繼而傳出緋聞引起廣大關注。雖然女方冇對此作出任何回應，但男方卻表態了「只是跟朋友逛個街，謝謝大家關心」，間接承認了相中人就是自己。當外界瘋狂猜測二人是否談戀愛之際，網上就瘋傳當楊冪生日（12日）的時候他們就會公布戀情。

楊冪今日生日。（微博圖片）

當9月12日楊冪的生日愈來愈近之時，公布戀情一事又在網上受到熱議。就在這個時候11號晚，內地有媒體就在其微博貼文預告：「明天將曝光一位女藝人戀情實錘！」而且還在留言區講到明是一線女星，即令更多網友猜測就是楊冪，而有網友認為12日這一日特別有意義，除了是楊冪生日之外，更是男方主演的電影《小小願望》上映，雙喜事固然特別有意義。

內地媒體表示有重大事情公布。（微博圖片）

網上瘋傳二人在今日宣布戀情。（微博圖片）

事實上，魏大勛同楊冪經常在綜藝節目中合作，從而培養出感情成為好朋友。就在8月份的時候，有網友就在北京的藝術區眼見魏大勛與一位戴帽子和口罩的女子齊齊穿同款情侶鞋行街，感覺似足一對情侶。然而網友就發現該女子的左腳的小腿位置有一個胎記，與楊冪左腳一個位置的胎記非常相似，因而大家紛紛猜測二人根本就是戀人一對。

另外，魏大勛同時亦在微博上貼主演電影並寫上：「9月12日，花好月圓的日子，我預感願望一定都會實現！」雖然眼見只是為電影宣傳，不過卻令人認為有弦外之音。今日就是楊冪生日的大日子，許多網友已經盯緊他們二人的微博有否新動向，到底是否會公布戀情我們就靜待吧！

有網友發現行街女子的胎記與楊冪（左）相似。（吃瓜鵝每日搬微博圖片）

魏大勛這一番說話似乎有弦外之音。（微博圖片）