陳偉霆冇劇拍人氣下滑？　自拍Vlog講出心聲好慘情

5年前因為接拍內地玄幻劇《古劍奇譚》而爆紅的陳偉霆（William），隨即火速上位成為戲劇圈寵兒，繼而接拍《老九門》做男主角使他奠定內地一線小生地位，與鹿晗﹑吳亦凡﹑李易峰並列為「四大流量小生」，幾乎日日登熱搜話題不斷。

陳偉霆在內地非常紅。（微博圖片）

不過近來他的人氣似乎受到考驗，最近他不斷拍Vlog上貼社交網站同大家分享日常生活點滴。在最新一段Vlog的片中，William由起床開始展示當紅明星是如何梳流打扮直到完成裝備步出酒店大堂的一面。眼見他首先是進行梳洗，當完畢之後就開始拿剃鬚刨整理儀容，繼而沖涼讓自己提起精神，最後挑選要穿的服裝就完成所謂的明星日常。

眼見他挑選了黃色上衣配襯短褲，非常優閒。自知自己是大明星的他亦頭戴cap帽與口罩，非常有型地裝備完畢步出酒店大堂。沒想到就在此時他眼見酒店門外竟然零粉絲等候，似乎有一點兒嬲豬並說道：「為什麼今天拍的時候一個粉絲都沒有，昨天還是有很多粉絲的。」令他大為失望。雖然有不開心不過事後他亦有解釋道：「為什麼沒人來呢？我知道因為太早了，他們經常就是等到很晚才回去。」意謂粉絲們還未起床所以未能前來，William果真了解粉絲們的動向呀。

陳偉霆剃完鬚先沖涼。（微博圖片）

陳偉霆嬲豬冇粉絲迎接。（微博圖片）

有網友眼見William該段影片之後，亦忍不住嘲笑他認為他會不會太過於自信呢？不過大部份網友則反而對他有讚無彈，更認為他的自信是非常好的學習行為，表示眼裡只有他會永遠支持他，網友紛紛留言：「我們飽飽調皮而已」﹑「自從遇見你一切繁華都成背景」﹑「永遠支持」…William魅力果然沒法擋。

不少網友其實仍然好支持他。（微博圖片）

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雖然William只是開玩笑而已，不過亦令人覺得他的人氣目前似乎受到考驗，甚至於流量地位岌岌可危。皆因為隨著近來李現的出現與95後小鮮肉的崛起，他們的話題度一直高居不下，並且劇接劇拍不停一直登上熱搜，自自然然會取代舊有的流量小生。好似李現今年推出《親愛的，熱愛的》紅遍大江南北，該劇播出收視一直高企，更使李現成為新一代男神，因為人氣非常高企令他在今年《GQ年度人物盛典》中於眾鮮肉中脫穎而出勇奪《年度人氣演員》獎，氣勢非常強勁。

另外，今年的男神還有憑劇集《陳情令》而走紅的王一博﹑肖戰，他們因為在劇中的打扮非常俊秀，並且互動甚多被網友組成CP，出眾的外表令他們成為追捧對象，目前幾乎日日登熱搜廣受討論。

李現（左）﹑王一博﹑肖戰是現時最火紅的男明星。（視覺中國）

相反陳偉霆自去年推出《橙紅年代》﹑《南方有喬木》之外，今年是零劇集推出，只是出席綜藝節目而已，曝光率有一定的影響。而他這一種情況同李易峰﹑迪麗熱巴非常相似，皆因為二人今年冇推出作品，在冇作品推出之際人氣漸漸下滑，流量小生﹑小花地位漸被取代。目前William的微博粉絲人數超過3千萬人追蹤仍然非常高，不過李現（1900多萬人）﹑王一博（2500多萬人）﹑肖戰（1700多萬人）的微博粉絲人數亦持續上升中，好有可能會追趕William。睇嚟32歲的William是時候要想一想如何出奇制勝，甚至於計劃轉型，楊洋就是一個好例子，拋棄奶油小生印象接拍軍人題材劇集，給人煥然一新的感覺特別男人。