【偶像運動會】周子瑜@TWICE淡定射箭　IZ*ONE張員瑛投球顯長腿

明天（13/9）是中秋佳節，韓國今日（12/9）起一連四日休假，讓民眾回鄉與家人共聚天倫，而電視台亦準備中秋特備節目予觀眾欣賞，例如MBC今、明兩日下午播放《2019中秋特輯偶像運動會》（下稱《偶像運動會》），多個組合包括Red Velvet、TWICE、IZ*ONE、ITZY、NCT 127、AB6IX、CIX等均有參賽。MBC近日率先發放《偶像運動會》的靚相，讓觀眾先睹為快。

《2019中秋特輯偶像運動會》將於今、明兩日於MBC播出。（MBC）

在農曆新年《偶像運動會》勇奪射擊銀牌的TWICE今屆再接再勵，派出最年少的三位成員多賢、彩瑛和子瑜參賽，三人以獵人裝扮登場，MBC用鏡頭捕捉多賢、彩瑛和子瑜的神情和動作，例如多賢保持甜美笑容，彩瑛緊張比賽結果，至於子瑜則氣定神閒，不過攝影師仍能成功拍下她展露微笑的一刻，因而迷倒一眾韓網民。

TWICE化身獵人參加射擊比賽，希望可以成功奪金。（IG/@JYPETWICE）

子瑜射箭似乎成為《偶像運動會》必看焦點之一。（MBC）

逐格睇TWICE成員射擊相片

子瑜參加比賽時份外冷靜，不過攝影師仍能成功捕捉她開朗的表情。（MBC）

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此外，今屆《偶像運動會》新增投球比賽，Red Velvet的Seulgi、IZ*ONE的張員瑛（又譯：張元英）、Berry Good的祚炫、Weki Meki的度延、IZTY的Yeji禮志等齊齊獲邀參賽，一眾女偶像均是以身材姣好見稱，特別是身高超過1.7米的張員瑛穿上白色貼身運動褲，投球姿勢突顯其修長美腿，一度成為韓國網民熱話。至於《偶像運動會》各個項目獎牌花落誰家，就要留意節目播出了。

投球比賽中，出道時間最長的參賽者是Red Velvet的Seulgi。（MBC）

張員瑛參與投球比賽，身高達1.7米和修長美腿令她份外注目。（MBC）

有邊位女偶像參加咗投球比賽？