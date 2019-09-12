譚杏藍花6000蚊考「香水師」　天生嗅覺怪異：調咗支臭豆腐味香水

KOL兼歌手譚杏藍（Hana）今日在Instagram上分享了自己考得香水鑒賞及調配師的消息，不少網民都留言恭喜之餘，也驚訝這位29歲的在娛樂圈、Youtube界打滾多年的女生是如此多才多藝。

好叻吖！譚杏藍又考多呜一樣嘢。（IG@hanatam）

她接受《香港01》訪問時，就解釋表示因為想充實自己而去修讀課程。她說：「因為我自己對香水味好鬼敏感，身邊朋友或者另一半陣味，我係過鼻不忘，聞完之後就會記得，行過我聞一聞就會知係邊個，真係天生狗仔鼻。其實好開心㗎，喺考香水牌之前一個星期，我都考咗Open Water潛水證書，之後兩個證書都會考落去，嚟緊仲報埋日本花道，嚟緊學好多嘢，真係充滿挑戰又充實。」

早前譚杏藍也考了開放水域潛水牌。（IG@hanatam）

課程中學到什麼？「我考嘅係香水鑒賞及調配師初級文憑課程，例如我考完呢個牌之後，對香水調配有基本認識，同埋前中後段用乜嘢調出嚟，最基本嘅就全部會學識，基本上我考完就可以創立自己香水品牌。」她又表示，學到的事很多，但卻不是很貴：「考呢個證書，其實4位數字就搞掂㗎啦，大概6千，總共上咗4堂幾，第5堂就係考試。考嘅人咩人都有，有老有嫩有男有女，有一啲陽剛味重嘅男仔，我嗰班都有一個。」

譚杏藍（Hana）對味道有特別喜好。（IG@hanatam）

她笑說，自己對氣味的喜好與班上的同學十分不同，以致上堂時鬧出不少笑話：「我由細到大鍾意嘅香水都係怪怪哋，冇人明白。譬如每個人都有啲體味你會好鍾意，有啲人會鍾意聞肚臍，我就好鍾意聞頭油味，好鍾意另一半頭皮嘅味道，我覺得另一半我胳肋底味都好好聞。我仲記得第二堂調咗支香水出嚟，點知全班都話係臭豆腐味，但係偏偏我又好鍾意，可能係因為我堅鍾意食臭豆腐，跟住佢哋仲話越聞越似汗臭味。」考試難嗎？「課程最難嘅，我諗都係背嘢，要背晒年份，世界5大香水學校，同埋考試最難嘅係Blind Test，畀啲香味你聞，又要即刻答係咩味。」