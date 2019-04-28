譚杏藍參加斷食營獲重生　7天激減5kg：成個人Refresh咗！

譚杏藍（小花）4月19日出發到台南參與斷食營，透過7日斷食斷聯的生活，為身體排毒同時仔細審視自己的身心靈，學習活在當下。小花在出發前在自己的個人社交媒體留下了幾個疑問：「這7天會發生甚麼？身體會出現怎樣的變化？愛吃如我受不受得了？會有怎樣的感悟？」經過7天的斷食營，小花在25日回到香港，便跟《香港01》記者分享了自己在斷食營當中的經歷及體會，以解大家對斷食營的好奇。

小花根據營長的囑咐帶着輕鬆的心情出發，起飛前社交媒體寫下：「很多的未知，一點點緊張，大大的期待。清理一下，回來再見！」（Instagram）

為什麼想去？

其實小花參與斷食營是忽發奇想：「今年年頭有一日夜晚剪剪下片，夜闌人靜嘅時候好想搵啲挑戰畀自己，碌碌下Facebook就見到有Friend Share咗斷食營，然後搵咗好多資料睇，因為我係行動派得好緊要，之後即晚就報咗名。」

參與這件平常人覺得難以立定決心去做的事，小花其實出自於好奇之心，想體驗一下、挑戰一下：「我身體本身都多病痛，見到斷食營三日半唔食嘢係Reboot（重新啟動）個人，我就想試下，睇下幫唔幫到個身體，希望可以健康啲，因為我已經踏入要養生嘅年紀。」除了斷食難，斷聯都好難：「我都聽聞話7日冇電話用，佢哋會沒收電話，作為城市人都好想挑戰下：究竟我可唔可以放低部電話7日？個世界冇咗我7日會有咩唔同嘅轉變？」

小花透露斷食營營長十分環保，所以她出發時要帶備自己的日用品，不用即棄物。（Instagram）

出發前⋯⋯

小花表示自己在出發前都有不少擔心：「我個人好虛！去之前一個禮拜就開始驚，我唔食嘢一日都餓到發脾氣，因為女仔好易一肚餓就發脾氣，驚自己發脾氣、驚自己心情唔好、驚會冇力、驚會胃痛，其實好多擔心。」她坦言男朋友趙善恆（恆仔）同樣擔心，但最後選擇都讓她放膽去做：「由此至終我想做咩佢都由我做、放任我做，佢都知道我『束縛不來如人馬座』，最緊要顧掂自己就得。」她對於即將到來的挑戰有着一籮籮的擔心，卻因為朋友們的質疑，堅定了決心：「我報完之後好多人都叫我算吧啦，冇可能㗎！啲人越係話我唔得，我就更加想去、堅定我要去嘅決心。」

小花稱參與斷食營的照片會在Facebook逐天分享，影片則需要一些時間去剪，主要想大家注重健康。（Instagram）

要斷聯卻放不下

在斷食營期間，禁止使用手機和電腦，小花說：「其實我第一日去到、一入到屋企佢已經收咗我部電話，我連最後一句都講唔到。我好記得嗰晚係失眠，諗咗好多屋企、做嘢，有好多嘢都好似未搞掂，諗好多嘢、好放唔低！」日常有太多事情要處理，想要完全放下談何容易：「第一晚失眠，去到第二日已經認命，同自己講要慣，佢真係唔會派返畀我，一於試下啦，一場嚟到就感受下；第二日就不停同自己講要放低凡間嘅嘢，上咗山就好似升咗仙咁。人生有幾可會放低電話7日？而家有機會就試下啦。」

斷食過程甚艱辛

萬事起頭難，小花憶起斷食最辛苦的是在營中的第二天：「焗完蒸氣浴有強烈嘅肚餓感，全身冇力，原來都係排毒嘅表現，身體開始反映一啲嘢，每個人都唔同，我就全身發軟，淨係想攤喺到，涼都唔想沖，一路上堂一路寫嘢，回過神原來我寫咗好多食物名喺本簿到，太掛住嘢食，最記得係蛋炒飯加粟米，肚餓到極點，係咁飲水忍埋佢、又逼自己瞓覺。」最難戰勝的其實是自己的心魔：「最緊要係戰勝自己嘅魔鬼，嗰到嘅主人係隨時準備咗黑糖薑母茶，如果真係餓到頂唔順係可以飲少少，老實講我係可以去廚房偷偷地飲，但魔鬼同天使就喺到對打，最尾都克服到。」

小花和斷食營營長合照。（Instagram）

斷食營每日日程

5:30起床

做早操

在山裡散步（流汗也是排毒的一種）

做瑜珈、靜坐

飲檸檬鹽水2000CC（2公升）

閒話家常（休息時間）

開始排毒（積聚的毒素）

小睡片刻

補充水份1000CC（全日最少要3000CC水）

上健康知識課

活動（敷火山泥幫皮膚排毒、看電影、人生或心理課、行玉井山）

做瑜珈、靜坐

上健康知識課

10:00睡覺

為身體排毒

小花去到第三天已經適應了斷食營：「第三日已經克服咗，零肚餓、勁精神，唔食嘢反而仲精神過平時！」而當中最神奇的是：「斷食斷咗咁多日，每一日都係不停有嘢屙，好暢順每日去6至8次，以前積咗好多年嘅嘢，排出嚟嘅嘢係前所未有見過！好得意唔同形狀都有，有啲直情係食物嘅形狀：墨汁、貢丸、珍珠奶茶、泥沙、朱古力碎片、橙色、啡色、黃色、液態、稀嘅、咩都有！好刺激，你見到原來自己身體裡面有咁多嘢一直冇被處理，好彩排到出嚟，如果唔係可能之後好多病。」

小花又分享了一些健康貼士：多睡覺、多喝暖水！如果便秘的人，早上可嘗試喝1500-2000CC檸檬鹽水，最重要是排完便後要喝多些水補充能量。

第五天復食

小花在經歷完斷食營後更加珍惜食物：「頭四日係斷食，第五日會復食，要慢慢畀個胃習慣返有嘢落肚，第五日就飲返啲流質嘅嘢，有三餐但每餐最多200ml果汁或者蔬菜汁，第六日晚餐有半嚿豆腐加素肉鬆，我記得食豆腐嘅時候係眼濕濕，好好味，我未試過咁好味嘅豆腐！最後一日就有素食大餐可以食。」

體會完的感受

當記者問到斷食還是斷聯比較難受，小花說：「肚餓難頂啲！因為我好為食，仲好拆得！一餐可以食三四碗飯。」不過這個挑戰比想像中來得容易：「我Expect會更難捱，我以為自己會嘔，但比我想像中舒服，雖然三日唔食嘢，但原來好精神，而家有重生嘅感覺，個人Refresh咗。」小花還想再去一次：「一年返去一次其實都係好事，始終離開七日都唔係短，要處理好好多嘢先過到去，希望下年再過到去。」

小花再次打開電話有五百多條未讀訊息，第一時間回覆了關於工作的，之後打電話給媽媽報平安，再打給另一半，不經不覺就到機場。

生活中的改變

經歷完整個斷食營，最明顯的改變是體重，小花說：「輕咗5kg，我諗嗰5kg都係啲毒素。」她亦更注重健康：「最緊要係出返嚟城市點控制自己食得健康！返到嚟想食啲好清嘅嘢，唔想食啲濃味嘅嘢；我都係煲咗啲蔬菜湯，烚下菜、粉絲、豆腐；好掛住媽咪嘅蛋炒飯加粟米，以前媽咪成日煲嘢我哋都話唔飲唔食，以後佢煲咩整咩我都會食！」

回到香港，生活也是時候回到日常，小花坦言：「仲適應緊，（26日）第一日回歸工作，今日啲同事都話我慢咗，我就試下第二個方法去生活。真係要放慢腳步，先會睇到更加多嘅嘢，處理事件嘅成效會更高。」

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