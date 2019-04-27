譚杏藍趙善恆共同為《早餐歌》填詞　難忘男友帶碌柚葉接機

譚杏藍（小花）今日（27日）舉行《早餐歌》新歌發布會，首次舉行發布會的小花透露《早餐歌》的由來原來很浪漫：「有一日我唔舒服，於是我嘅另一半（ToNick主音及電結他手趙善恆）就整咗份趙氏all-day breakfast畀我，放咗喺我床邊，我收到嘅時候係熱淚盈眶，雖然嗰碟全部都係罐頭嘢，但我知道佢已經盡咗力，食完之後好感動，病咗冇嘢做就攞起支結他，彈彈下就好快連詞都作咗。」

小花寫的《早餐歌》原本是配普通話詞，廣東話版則是在男朋友恆仔的指導下完成填詞。（吳宇峰攝）

說到寫歌的靈感，小花說：「大部份嘅靈感都係嚟自生活，或者夜闌人靜嘅時候，每當好多諗法，我通常會即刻記低，但我自己寫歌個狀態係一路寫，詞就一路出。」她又憶起男朋友做的另一件浪漫事，小花談到日前拍攝了《No Sleep No FOMO》、60小時不能睡覺的電視節目後說：「其中有一Part我係入咗鬼酒店住，又真係有怪事發生，於是我好驚即刻打畀佢。喺峇里島返嚟香港嘅時候就見到有個男仔攞住一大抽用報紙包嘅碌柚葉，包到好似紥花咁嚟接機，掃走晒啲霉氣，開心過收花太多！」

譚杏藍讚恆仔是第一個拿著碌柚葉接機的男人，覺得好幸福。（吳宇峰攝）

趙善恆今日亦有到場支持女朋友的新歌發布會，問是否驚喜現身？小花笑說：「本身知嘅，邊有咁多驚喜吖！」恆仔還帶同父母前來撐場，小花就表示不是太緊張：「其實佢爸爸媽媽好好，我哋都成日一齊食飯、唱K，其實我唱歌佢哋都聽慣晒！」當問到是否喜事近時，小花害羞地說：「你問佢啦！（等緊？）唔係等緊！」忽然又回到官方回答Mode：「事業為重！其他嘢慢慢諗啦，冇咁快。」

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