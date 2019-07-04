【白色強人】唐詩詠能否打破「Zoe魔咒」　同唐明走到最後？

無綫劇集《白色強人》已經播至中後段，各段感情線都似有定案，例如潘懷德（何廣沛飾）與方書婷（馮盈盈）、楊逸滔（郭晉安飾）以及呂靄寧（張曦雯飾）又似有暗湧，而最受關注的唐明（馬國明飾）、蘇怡（唐詩詠）、程洛雯（李佳芯飾）以及余湛琛（蔣志光飾）的三角戀亦終於在第18集有定案，結果是唐明與蘇怡這對前夫妻舊情復熾重燃愛火。

其實喺手術室可唔可以錫錫㗎呢？（劇照）

蘇怡都愛「唐」？

其實《白色強人》的故事已進入尾聲階段，全劇共25集，下星期就大結局。當一觀眾都在戥程洛雯以及余湛琛不值時，到底在結局周會有什麼變化？仍待觀眾親自追看。但其實無綫劇集中都出現過「蘇怡」同名的角色，她就是《衝上雲霄》中胡杏兒飾演的蘇怡。在《衝上雲霄》中，蘇怡戀上飛機師Sam哥唐亦琛（吳鎮宇飾），雖然二人最後都成為夫妻，但患有先天性心肌炎的她，在故事延續的《衝上雲霄II》中，一開始就已經是一位死人。而胡杏兒在同劇中所飾演另一個角色顧夏晨Summer，最後亦愛上Sam哥細佬唐亦風（吳卓羲飾）。

講到《白色強人》好似暗藏《衝上雲霄》密碼咁款……（劇照）

呢兩位無綫Zoe，同樣有悲慘遭遇

無綫每年約製作15至20部劇，每部劇都有數十個角色，要做到所有角色都不同名字實在非常困難，以今次「Zoe」為例，除了在《衝上雲霄》中出現過之外，在《實習天使》和《心理追兇》中亦曾經出現，同樣有著悲慘遭遇。裕美在《心理追兇》飾演的Zoe在劇中遭遇極悲慘，除了經常被父親性虐待及虐打之外，更被王仲軒（曹永廉飾）利用感情而成為殺人機器，最後更被汪海澄（王君馨飾）推下樓而死。至於《實習天使》中的Zoe（熊子逸飾），亦是一位痙攣病人，更有一位腎病媽媽。

熊子逸真係愈大愈靚女：

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