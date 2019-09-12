【她她她的少女時代】李君妍被網民用16字鬧爆：唔至於咁話我啩？

TVB劇集《她她她的少女時代》除了幾位主角備受關注之外，一眾配角都相當搶鏡。飾演健身室教練Icy的李君妍，在昨晚（11日）播出的一集中，不但承認與阿Kit（陳俊堅飾）發生關係，還不斷挑釁晴晴（林凱恩飾），以「好Casual咁做咗場運動」來形容與Kit的關係，更出手打對方，不少網民都大讚李君妍演得十分好，令人不禁咬牙切齒！

Icy（李君妍飾）特登在晴晴（林凱恩飾）面前挑逗Kit（陳俊堅飾）。（電視截圖）

晴晴同Kit分手！（電視截圖）

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不少網民都表示Icy這個角色好「黑人憎」，而且相當入戲地在李君妍的IG喪鬧：「好衰呀你女仔都打」、「搶人條仔好賤格」、「搞人哋男友，咁樣出賣自己身體好賤」，甚至是人生攻擊：「死XX搞人男朋友，抵你一世做二打六！」對於網民的不滿，李君妍在接受《香港01》訪問時也直言有Hard Feeling：「一開始睇到都覺得唔開心，唔至於咁話我啩。不過後尾發現越嚟越多類似嘅留言，而且都有好多人讚我做得好，佢哋都係太入戲啫。因為我戲份唔算多，琴晚嗰幾場戲都算係令人印象深刻。」

Icy承認與Kit發生關係，更以「好Casual咁做咗場運動」來形容！（電視截圖）

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而提到那句最精彩的對白「好Casual咁做咗場運動」，李君妍就笑言在拍攝時都覺得很難講出口：「我個角色全程黑面，好衰、好黑人憎，所以我都唔敢同對手阿田呀、林凱恩呀太熟，擔心反差太大。我驚自己做得唔夠衰，做惡同寸我都OK，但Icy係人格恐怖，而我本身唔係咁嘅人。嗰句對白我都覺得係咪真係要咁衰呢？不過大家反應都好好。」

Icy呢個角色真係好黑人憎！（電視截圖）

撩交打！（電視截圖）

其實李君妍為了這次的角色事前做了不少準備，她在劇集開拍前操了兩個月，希望練到更多肌肉，更貼合健身教練的形象。如今自己的演出受到肯定，也為她打了支強心針：「我頭幾次出場都冇乜人提，但其他演員都有人講，我都擔心自己係成套劇最冇評論嗰個，好彩呢幾集都多人講，咁自己算係對套劇有啲貢獻同幫助，有人留意到。」

李君妍在劇中飾演健身教練，她在開拍前花了兩個月操肌。（IG@lolaaurora）

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