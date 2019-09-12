傳拜金兼爆樽扑前男友頭　楊詠彤：冇攞過佢任何錢全部係失實報導

《2019香港小姐競選》上周日（8/9）完滿結束，而決賽中大熱之一楊詠彤（Katy）就五強不入。她周四（12日）出席《香港唱好演唱會》錄影時接受《香港01》訪問，坦言自己因落而失落：「一開頭聽唔到自己冧把的確有少少失落感嘅，不過諗返就覺得其實當晚嘅表現都未係話100%盡足全力。我覺得可以有更加好嘅表現，不過諗呢啲都冇用㗎喇，都係Move On，睇吓將來會有咩發展。」

Katy出席《香港唱好演唱會》錄影，她笑言自己都幾鍾意唱歌。（梁碧玲攝）

比賽結束後翌日就傳出負面新聞，有報道指Katy在參選前與圈外有米男友Vincent分手，更傳她在拍拖期間當對方是「人肉提款機」。不過她對有關傳聞就一一否認，並說：「其實呢啲全部係失實嘅報道，自己都有睇到呢啲新聞，其實我哋當時喺埋一齊，的確係AA制，我哋係財政獨立，唔存在任何拜金嘅謠言。」

Katy直言自己希望有機會在演藝界發展。（葉志明攝）

另外，該報道又指Katy曾在馬會兼職當Racing Angel負責舉牌，因為可以向有錢人埋身。Katy對此作出澄清：「其實並唔係咁樣嘅，因為嗰陣時我未選（港姐）之前，我係做model㗎嘛，咁我自己都有喺馬會度兼職做Racing Specialist嘅，咁嗰個時間我係主要畀我自己嘅心水畀啲客戶，接觸嘅客戶都係比較高級少少係真嘅，但係我就唔會話係為咗去識有錢人而係點樣囉。而當時我男友（Vincent）係知道我幫屋企人交緊租嘅，咁佢都有offer我話『咁交租嗰啲嘢需唔需要我畀錢你啊？』但係end up係一蚊都冇交易過囉，我最尾係冇攞過佢任何錢。」

Katy指暫時未收到關於跟TVB簽約的消息，所以暫時一切未知。（梁碧玲攝）

報道又指Katy與前男友爭執後曾「爆樽」擊傷對方面部，她再否認此事：「呢個其實都冇，其實我同佢分咗手之後已經冇再聯絡，但係我有係曾經聽講過佢係有整親過嘅，但係就唔關我事，因為我同佢嗰時已經分咗手㗎喇，至於點解佢會整親，其實我都唔知，我知你哋都可以聯絡到佢，可能你哋都要問返當事人先會比較清楚。」她最後也再強調跟對方分手後已沒有聯絡，有關報道都是失實的。