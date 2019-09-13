周秀娜余德丞首次公開合照　竟拉埋媒人馬天佑做電燈膽？

34歲的周秀娜（娜姐）和30歲TVB小生余德丞（Dickson）早前被爆秘戀三個月，不過Dickson事後公開否認戀情。今個月2日是 Dickson 的30歲生日，他和緋聞女友娜姐昨日（12日）幾乎同步在IG上傳同一張合照，是娜姐為他慶生的合照，不過同框有個好大的電燈膽，就是二人的「媒人」馬天佑。

娜姐與Dickson被爆譜出姊妹戀。（IG圖片：yuduck ／chrissienana ）

過去Dickson的IG出現得最多的是緋聞女友蔡思貝，他當日昏迷，思貝亦是第一個衝到醫院探望的TVB人，如今Dickson 30歲生日，第一個出現在他IG的異性不是思貝也不是阿媽，而是最新的緋聞女友娜姐，顯示對方非一般地位，這亦是娜姐首次出現在Dickson的IG上。

據指娜姐和Dickson透過造型師馬天佑介紹相識，先後搬入大坑道做隔籬鄰舍，由鄰居發展成情侶。早前二人被拍到相約睇戲，期間表現得非常小心避忌，不時四處張望，最後娜姐乘坐Dickson的座駕回家。Dickson早前出席活動時，否認戀情，「我同佢（周秀娜）認識咗一段時間，但梗係唔係好似報道話拍拖三個月。做鄰居閒時都會撞到吓，咁你都成日撞到你鄰居，而鄰居嘅意思即係隔離左右，樓上樓下，搭同一部升降機可能會撞到，就好似六合彩咁。」講就講到好疏離，但實情一齊睇戲，一齊睇容祖兒演唱會，又為對方準備驚喜生日蛋糕，不是一般鄰居咁簡單吧？今次二人同步上載合照，令不少網友猜測，這是「公開戀情的節奏嗎？」

Dickson的IG之前出現得最多的是另一緋聞女友蔡思貝。（IG圖片／yuduck）