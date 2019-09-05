余德丞強調周秀娜只係「鄰居」　 兩個緋聞女友揀邊個好？

余德丞（Dickson）今天（5日）出席TVB舉辦的《9月星辰》活動，他指生日當天（9月2日）是留在家中與母親度過：「其實踏正凌晨零時零分我喺屋企睇緊英超，熱刺對阿仙奴，因為係我生命足球佔咗我好重要部分。」

Dickson指今年暫時沒有和朋友舉行生日慶祝活動，因為他在忙著籌備與今年香港小姐在決賽中跳舞的環節。（梁碧玲攝）

近日傳出Dickson戀上女神周秀娜，二人更因成為鄰居後日夜見面而傳出緋聞。對於被指交往了一段時間，Dickson雖已否認，但仍被傳媒追訪：「我同佢（周秀娜）認識咗一段時間，但梗係唔係好似報道話拍拖三個月。做鄰居閒時都會撞到吓，咁你都成日撞到你鄰居，而鄰居嘅意思即係隔離左右，樓上樓下，搭同一部升降機可能會撞到，就好似六合彩咁。」

Dickson對周秀娜感覺是覺得她是一名專業演員，也經常會有觀看她在電影上演出的作品。（梁碧玲攝）

Dickson入行後傳過最長一段時間的緋聞對象是蔡思貝，現在再多一個周秀娜，兩位緋聞女友難免會被人比較，Dickson笑言無需作比較：「其實兩個都係傾得埋嘅好朋友，冇話比較邊個好啲。佢兩個性格都爽朗，因為『物以類聚』，大家都係嗰個性格就會走埋一齊玩。我覺得做得朋友真係夾先可以，唔係出嚟會面阻阻。」