【權力遊戲】HBO又開新外傳　第5季曾埋伏線講Targaryen家族內鬥

播了8季的HBO神劇《權力遊戲》（Game of Thrones）於今年5月已播完，可惜最終季連環爆出穿崩位，加上角色及劇情去向都令劇迷大失所望，而惹來海量負評。傳聞名為《The Long Night》的前傳現正在北愛爾蘭貝爾法斯特市開鏡，更有奧斯卡影后Naomi Watts擔正。而今日有消息指，HBO將會再開拍第二套前傳。

《權力遊戲》的主角Jon Snow（Kit Harington飾）及龍母（Emilia Clarke飾）。（劇照）

據外國傳媒報道，這套前傳背景設定在《權力遊戲》發生前200年，主要講述House Targaryen的歷史及家族內戰，即是Rhaenyra Targaryen與Aegon爭奪統治Seven Kingdoms和登上鐵王座的戰爭「Dance of the Dragons」。其實早在第五季Stannis Baratheon的女兒Shireen曾經看過一本關於House Targaryen歷史的書，更指這場長達170年的戰爭是Westeros歷史上最出名的戰爭，亦是唯一雙方都以龍出戰的戰爭。憑此推測得到，劇中會出現大量不同品種的龍的震撼場面！

其實早在2017年，HBO已委託了五位編劇嘗試創作《權力遊戲》的前傳故事。作為《權力遊戲》原著小說作者兼製作人的George R. R. Martin曾直言這些前傳對自己來說別具意義，今年較早前Martin出版了關於House Targaryen的新書《Fire & Blood》，而前傳就會根據新書來改編。雖然直至現時還沒有確定劇名，但有知情人士透露很大機會名為《Game of Thrones: Fire and Blood》。