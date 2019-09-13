傳鹿晗送禮物給黄牛有利益關係　工作室急澄清：沒送過

人氣紅星鹿晗繼主演電影《上海堡壘》票房慘淡，在觀眾無意欲觀看之下使電影上座率不停下降，流量地位受到考驗之外，近日他又惹上是非被懷疑暗中同黃牛有相關合作，雙方疑有輸送利益關係，該事情引來極大討論。

鹿晗推出電影《上海堡壘》票房同口碑不佳。（微博圖片）

網上近來瘋傳一則鹿晗工作團隊同黃牛的對話截圖，疑是鹿晗團體的工作人員向黃牛詢問地址，事因要送節日禮物感謝他們的照顧：「給你寄我們工作室的中秋禮物，感謝你對小鹿一直以來的照顧呢。」該黃牛事後表現得非常開心，並講道：「以後多合作」你一言我一語不禁令人信以為真。

另外，有指該黃牛收到疑是鹿晗送的中秋節禮物之後，就以高價錢賣給粉絲從中賺取利潤。當這件事愈傳來愈烈，令不少網友懷疑鹿晗的為人之時，其工作室就忍無可忍貼圖發出聲明，澄清所謂的對話是假的並表示：「沒送過，會繼續抵制黃牛。」隨後令不少網友都放下心頭大石，而且認為這一些造謠者實在可惡一定要嚴懲。

鹿晗工作室貼圖指出對話是造假。（微博圖片）

事實上，鹿晗一直以來都不忘初心反黃牛，好似3年前舉辦演唱會，他就主動向主辦方要求，所有人都要以實名制購票並且所有票價均是原價，除了指定的售票網之外，不會提供其他網站或公司售票，由此可見鹿晗為粉絲爭取福利真的出盡全力。

鹿晗為了粉絲可以話出心又出力。（微博圖片）