《上海堡壘》口碑不佳被批是爛片　導演滕華濤：我用錯了鹿晗

內地人氣紅星鹿晗最近推出新電影《上海堡壘》，沒想到口碑不佳廣受觀眾劣評，電影上映一周票房先超過1億人民幣（約1億1千萬港幣），續後因為觀眾無意欲觀看使電影入座率更不停下降，隨即引起外界質疑鹿晗的流量同人氣已經大不如前了。

因為電影票房不佳關係，使導演滕華濤亦一度在微博貼文道歉：「真的很抱歉，這部電影讓你們賠錢了。」沒想到近來他在接受內地電影頻道訪問時，非常直接地表示該電影的選角的確出現了好大問題：「我用錯了鹿晗」，使導演在網上廣受指罵引起熱議登上微博熱搜第一位。

滕華濤（左）指出電影口碑不佳，或許同電影選角問題有關。（微博圖片）

《上海堡壘》自月初上映以來雷聲大雨點小，而身為男主角的鹿晗眼見票房不佳亦努力到處宣傳，連發著高燒亦為電影到處路跑，可是票房成績仍然平平，連豆瓣電影頻道評分亦只有3.2分推薦，可以話相當低。而導演滕華濤就電影被評是爛片之作一事作出回應，認為自己從來冇後悔拍《上海堡壘》，但就冇想過成績會如此地差勁。另外，認為電影敗筆原因之一，可能出現在演員類型選角上，他就指出：「我用錯了鹿晗，在一個不適合他的類型裡，怎麼把科幻的東西呈現出來。」指出並不是在怪責鹿晗，只是沒有判斷好這一種類型角色到底是否適合鹿晗這一種偶像去飾演？隨此之外，導演亦講到明鹿晗接拍是次電影片酬不多，為他澄清了天價片酬一說。

鹿晗同舒淇的CP組合非常奇怪。（微博圖片）

滕華濤又表示鹿晗飾演的江洋是一位指揮員，其瀏海造型亦可能是電影敗筆之一。皆因為鹿晗在電影中的中分瀏海太時尚，同平日的形象造型差不多，好難想像一位軍人指揮員會是如此造型，難令觀眾有代入感。其次，他同女主角舒淇的CP組合非常奇怪，亦是觀眾感到疑惑一點。

電影口碑不佳導演滕華濤屢屢出來探討問題，今次這一番言論就引來鹿晗粉絲不滿，認為他不應該怪責演員，歸根究底是電影故事同製作問題，而不是將責任由演員承擔，網友紛紛留言：「怪演員腦子有問題」﹑「導演真是丟人丟到家」﹑「劇本也有問題好嗎」…...認為導演要好好反省一下自己。