鹿晗推出作品慘遭滑鐵盧　被踢出流量行列人氣大不如前

現年29歲的鹿晗過去一直人氣高企，每每在任何人氣榜﹑收入榜等排名上都名列前茅，甚至於推出一些作品都大受歡迎，是人氣流量小生代表。但近年似乎這種現象正在轉變，不禁令外界認為鹿晗人氣大不如前，皆因近年他接二連三推出的影視作品都慘淡收場，甚至代言都被其他小鮮肉取代，跌下神壇的原因可能同兩大因素有關。

近日由他同舒淇主演的電影《上海堡壘》上映，沒想到被廣大觀眾批評是爛片，電影投資超過3億人民幣拍攝，上映一周票房先超過1億人民幣，續後因為口碑不佳觀眾都無意慾觀看，使電影上座率不停下降。豆瓣電影頻道評分更只有3.2分推薦，可以話相當低。而該片的導演滕華濤更為電影票房不佳一事在微博致歉：「真的很抱歉，這部電影讓你們賠錢了。」而鹿晗更發著高燒為電影努力宣傳，都沒有取得甚麼作用。

鹿晗主演電影《上海堡壘》票房一直欠佳。（《上海堡壘》微博圖片）

正因為如此令許多網民都認為鹿晗的人氣開始下滑，流量小生這個形容開始在他身上慢慢失效。因為流量明星一詞曾是代表高收視同高票房的標籤，只要他們人氣夠高，無論推出的作品多麼不合情理﹑演技不怎麼好，收視同票房都不會太差。就好似鹿晗當時從韓國回到中國發展，拍攝的第一部電影《重返二十歲》固然演技不怎麼好，但就人氣夠令電影票房不俗，豆瓣電影頻道評分更有7.1分，當時可以話是好成績了。而他首齣古裝電視劇《擇天記》演技瘋狂被批評，初段收視一直欠佳，但始終因為人氣足夠令他的粉絲表明會追睇，沒想到播到未段時收視竟然出現反彈，連續五星期登上收視冠軍，這一些現象就是流量。

《擇天記》鹿晗雖然演技爛，但因為有粉絲支持成績都不錯。（微博圖片）

這一﹑兩年他亦陸續推出影視作品，不過收視同票房都一直欠佳，就好似同關曉彤主演的電視劇《甜蜜暴擊》，在湖南衛視播出亦收視不理想，是該台近年播出的電視劇中最差收視之一，豆瓣電視劇頻道亦只有2.6分而已。另外，近年他許多廣告都被他人取代代言，就好似可口可樂﹑肯德基都換了朱一龍等，難免會令人猜測人氣其實早已不在了。

《甜蜜暴擊》只有2.6分。（微博圖片）

事實上，鹿晗慢慢被踢出流量小生行列，好大原因同他宣布戀情與近年選秀節目有關。兩年前他無有怕地在微博宣布承認內地女星關曉彤就是他女朋友，這一個舉動隨即令成千上萬女粉絲心碎，不給予祝福之外還詛咒他們盡快分手，甚至於不再支持鹿晗退出微博追蹤。這一個舉動的確令他損失了許多粉絲，自自然然地人氣開始下滑。

認愛關曉彤令他人氣下滑不少。（微博圖片）

第二個原因因為近年男子選秀節目特別活躍，就好似《偶像練習生》《青春有你》等一波波95或00後的小鮮肉掘起，粉絲自自然然變心追隨他人。其中NINE PERCENT的隊長蔡徐坤外形出眾，同鹿晗氣質﹑經歷相似，不少粉絲都轉移追隨他，所以外界一直認為他在取代鹿晗，當然他的人氣亦非常高企，其並且他只有21歲非常新鮮。其他鮮肉就好似范丞丞﹑黃明昊﹑尤長靖等，他們年輕有活力自然有吸引力。

其實鹿晗都年近三十歲已經不再是小鮮肉，加上在影視圈﹑音樂圈上並沒有代表作，對未來沒有明確的規劃發展，自然容易被淘汰。畢竟樣貌不能一生都可作賣點，漸漸失去流量小生地位絕對是有因可尋的。

近年小鮮肉掘起鹿晗一定受到影響，圖為NINE PERCENT。（微博圖片）