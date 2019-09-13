江嘉敏傳要求富商遊日本買100份手信　面對傳聞佢咁樣答...

24歲無綫小花江嘉敏近日被指勾搭富商王先生，報道披露她與富商的Whatsapp對話截圖，指她要求對方打本50萬給她開琴行，又指她與對方夾計瞞男友Anthony去日本，江嘉敏隨即怒轟對方的截圖cut頭cut尾，然後亮出足本Whatsapp對話一一反駁還擊。今日再有報道爆新料，指江嘉敏當王先生係兵仔，不斷要求對方工幹期間買大量手信或代購名貴首飾，又慫恿他買車，給自己借來返工用。

昨日報道出街後，江嘉敏同日出席活動，有回應事件，她指男朋友對自己絕對信任。（葉志明攝）

報道指江嘉敏在王先生到日本工幹時，要求他買過百份手信，包括一些日用品、零食及卡通產品；到意大利工幹時，王先生又被要求代購價值10萬元的Hermes手鈪，不過最後買唔成。報道還羅列了其他要求，包括江嘉敏提議王先生買七人車，報道指王先生認為江嘉敏的目的是想借他的新車返工用。我們再次向江嘉敏查詢回應，她簡短回覆：「完全假嘅野，我冇野回應。」

對於背Anthony夾計去日本偷情的指控，江嘉敏在IG貼出Whatsapp對話截圖反擊，對話中王先生提及跟陳冠希開會很有趣，然後江嘉敏詢問王先生自己去日本可以做什麼，若單從對話推斷，似王先生向江嘉敏作出去日本的邀請，帶她去見陳冠希，然後江嘉敏回應如要當作出席活動，須要正式的邀請，助手和化妝師都要同行。

江嘉敏在IG貼出另一組對話，澄清「日本偷情」指控。（IG圖片／kaman_kong）

江嘉敏亦就事件在IG發表感受，她首先就最初在網上的激動回應道歉，她說：「這件事，我也（有）做錯的地方。就是完全沒思考過就當人家是好朋友，什麼都暢所欲言，這的確是很天真的事！」又指溫柔細聲的路線不適合自己，容易令別人誤會她在「發姣」。江嘉敏感謝身邊的家人和朋友同事的體諒和信任，坦言有被事件影響情緒，不過她同時亦正面地表示：「現在發文不是希望得到大家的諒解和同情，只是想緒（抒）發一下負能量，緒（抒）發一下那股不開心的憤怒，然後去好好睡一覺，再迎接新的一天，迎接新的工作，去留意去關心該留意的事情和新聞。」

昨日江嘉敏出席活動回應事件，被問到跟男友Anthony的戀情有否受到影響，她指男友已經了解來龍去脈，對方更向自己道歉，「朝早佢同我講咗唔好意思，因為呢位王先生係佢介紹我識，咁佢同我Say Sorry，搞到我好內疚。」Anthony亦有回覆傳媒，表示對女朋友絕對信任，似乎對江嘉敏真係死心塌地。

江嘉敏在IG發表對事件的感受。（IG圖片／kaman_kong）