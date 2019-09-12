江嘉敏澄清冇背男友同X先生遊日本 :唔介意展示護照紀錄畀大家睇

江嘉敏（Kaman）今天（12日）被週刊爆出勾搭男朋友的朋友X先生。更有Whataspp對話截圖流出，指她叫X先生給錢打本讓她開琴行，又說暪著男友跟X先生到日本旅遊。她看到報導後便立即在IG澄清，文字間看出沒有以往她嬉皮笑臉的形象，而是真的憤怒了。

Kaman透露心情已平復。（葉志明攝）

今晚（12日）她出席《香港唱好演唱會》錄影時，成為傳媒追訪焦點，江嘉敏接受《香港01》訪問時，承認在Ig回應是衝動了一點，更被樂易玲召回公司「照肺」，她說：「我喺Ig鬧咗一大餐，始終睇到呢啲新聞會唔開心同嬲嘅情況岀現。啱啱都早咗返嚟公司，畀樂小姐鬧咗一輪，佢話有關呢啲報導都唔應該回應。再加上樂小姐有提，剪頭剪尾出嚟假嘅報導，更加唔應該去回應。佢鬧我：『點解你要咁衝動係Ig回應，唉！』我都非常抱歉，我係比較衝動。」

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樂小姐提醒Kaman以後要帶眼識人。（葉志明攝）

Kaman指經過這次事件後會學懂不要太溫柔的和異性說話，免得再弄出這類型事件出現。不過報導另外有說Kaman跟這位X先生借錢開琴行和去日本旅遊，她亦逐一回應：「經過剪輯我都唔太回應，但係我唔介意畀我護照紀錄大家睇。借錢我就唔詳細講，唔真實嘅我都唔多回應。」

另外當然會關注與男朋友的感情是否有影響，Kaman笑言沒有影響大家之間感情，反而是男朋友向她道歉，她解釋：「其實件事由開始到發生，佢都係睇住呢件事情。佢係完全了解同諒解呢件事情經過同結果。我係有少少內疚，因為朝早佢同我講咗唔好意思，因為呢位王先生係佢介紹我識，咁佢同我Say Sorry，搞到我好內疚。」