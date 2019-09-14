吳謹言新劇演技差被吐槽　老闆于正推卸責任怪導演？

去年一部清裝劇《延禧攻略》捧紅女主角吳謹言，令她極速上位成為炙手可熱的女藝人，其一舉一動都廣受外界關注。沒想到繼《皓鑭傳》一幕戲被批評演技差之後，近來主演的新劇《你是我的答案》播出又被批評演技差，用力過猛的情緒表情睇到不少觀眾非常尷尬瘋狂吐槽，懷疑她非常不適合演出「傻白甜」的角色，直言《延禧攻略》的魏瓔珞已經是她演藝事業巔峰，難再向上爬了。

對於自家藝人演技被瘋狂批評，身為一手捧紅吳謹言的金牌製作人于正就立即在微博貼文反擊，認為她就是人紅是非多，並將這個過錯推給導演，反而令責罵聲升級，網友瘋狂指責他幫得太冇道理了。

于正為吳謹言抱不平。（微博圖片）

+ 4 + 3 + 2

吳謹言新劇演技被狂批

在《你是我的答案》中吳謹言飾演一位「傻白甜」編劇叫白小鹿，在最新一集中她剛回到家就眼見自己心愛的狗狗大白鯊瞓在地上郁都唔郁，就非常緊張拿出電話報警，慌張之際只是一味兒大叫與啜泣，當警察來到之時就開始喊，其身體就不斷抽搐，喊的聲音伴隨着肩膀不規律起伏，表情非常浮誇但一點兒眼淚都沒有，乍看之下不知道是喊還是笑，被網友指出根本就不合乎情理。

另外，當其緊張之際時她只是不斷瞪大眼去陳述傷心之情，與此同時更用可愛的聲線去表達情緒，整個劇情觀看起來令人感覺非常奇怪。一開始網友都以為是配音出了問題，沒想到是次是由吳謹言原聲出演，使她的演技更坐實地差。網友均認為吳謹言非常不懂處理情緒表情控制，而且講台詞時用力又冇情緒可言都是為講而講，加上她本人沒有一絲可愛氣質，飾演起一種甜美型的人設根本就不適合，整個劇本同主演根本就出了問題。

吳謹言喊都冇眼淚。（微博截圖）

吳謹言表情非常誇張。（微博截圖）

除此之外，網友認為她是不是對天真與可愛的理解有誤，非常不明白為何出演了一個「蠢」的人設出來。更直言《延禧攻略》是她的事業巔峰了，已經好難超越，大家紛紛留言：「表情可能有點誇張」﹑「演的是個傻子」﹑「演的甚麼鬼呀」……演技差到令人受不了。

網友留言。（微博截圖）

于正貼文發聲

對於吳謹言瘋狂被批評，于正亦立即在微博貼文為她發聲，字裡行間指出根本就是有人眼紅吳謹言而陷害她，將演技差一事推給導演：「導演需要的風格，演員能怎樣？這到底妨礙誰了，一次次地陷害？是我們的商務太好了，代言太多了，擋了誰的道？好吧，人紅是非多，等《傳家》證明給你看。」沒想到反而因此招來更多罵聲，認為他只是幫著自家藝人看不清藝人的真實水平，這樣反而是害了吳謹言，令她踏不出安全區演技就不會有突破。

于正認為吳謹言人紅事非多。（微博圖片）

事實上吳謹言已經不是第一次被批評演技差，對上一次就是《皓鑭傳》播出之時。其中一幕講述她飾演的李皓鑭被繼母誣蔑與人私奔，還打算害死她，之後她親眼目睹自己親生母親被推落井處死。在面對親生母親被丟入井淹死時，吳謹言只是激動地趴在地上大叫，但就一滴眼淚都沒有，因而被網民大彈她演技差。

此事其老闆于正亦第一時間跳出來為她發聲，並引用張曼玉在《甜蜜蜜》中看見曾志偉屍體先笑才喊的一場戲為例：「人在遇到這樣的事時是不會哭的，因為大腦來不及接受也不願接受這樣的訊息，除了乾嚎反抗之外，沒有辦法做出更多的反應。哭是我們預設的，但沒有哭才是當事者最直觀的表達。」為了力撐吳謹言他真的用心用力。

吳謹言眼見母親死亡竟然冇留眼淚。（微博圖片）

吳謹言 Angelababy演技不相伯仲

另外，眾所周知吳謹言近來被指「模仿」Angelababy（楊穎），無論在髮型、妝容、服裝，拍照姿勢上都似到十足十。今次演技差一事網友亦開玩笑指出難道吳謹言又是在Copy Angelababy，皆因為Angelababy亦不時瞪大眼表演，不禁令人覺得二者的演技不相伯仲，網友留言：「沒演技就愛瞪眼睛」﹑「還真像baby」﹑「現在連演技都學鼻姐了」……模仿得非常全面。無論演技﹑造型上是如何的相似，好與壞其實都是見仁見智，正所謂鹹魚青菜各有所愛。

吳謹言被指抄足Angelababy。（娛樂新趣報）