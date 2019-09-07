【中餐廳3】黃曉明大談兒子小海綿　被逼要做嚴父全為一個原因

近期因為綜藝節目《中餐廳3》，被網友嘲諷指有「中年王子病」的黃曉明，其一舉一動都成為焦點所在，正因為如此吸引不少觀眾去追看該節目。而在最新一期節目中，他就大方地同其他伙伴大談自己的兒子小海綿，沒想到原來他是虎爸一名，又再次成為討論話題。

黃曉明在2015年同Angelababy結婚。（視覺中國）

正因為在中餐廳中大家日以繼夜工作甚是疲累，身為餐廳店長的黃曉明於是就放大家一日假，齊齊開車出去旅遊。在這一段過程中另一主持人秦海璐就剛好同兒子對話非常溫柔，正因為如此使另一主持人楊紫就非常好奇地黃曉明會否與兒子對話是這樣，他就二話不說：「會，會說兒子你好可愛都是這樣的。」聽到溫柔的口吻就知道他是一位慈父。

黃曉明原來是嚴父。（微博圖片）

沒想到轉個頭他就直言，正因為大家都愛小海綿使他逼不得已要做醜人：「面對孩子是毫無抵抗力的，我比他媽媽要兇一點，他奶奶他媽媽都太寵他了，所以一定得有人兇才可以，不然孩子就無法無天了。」不少網友就藉此開黃曉明玩笑，既然都要做虎爸就可以用在節目中的口吻教導兒子，例如：「我不要你覺得，我要我覺得，我覺得你這道題會做，要不你别學了吧！」大家只是想到該畫面都覺得有趣。