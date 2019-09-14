【她她她的少女時代．劇評】劇情道盡中女心聲　配角搶鏡過主角！

由田蕊妮、曹永廉、李思捷等主演的劇集《她她她的少女時代》在昨晚（13日）播出大結局，雖然這套劇有阿田這位視后坐陣，但收視卻未如理想，第1周收視是22.2點，到第2周更跌至21.8點，分分鐘成為2019年最低收視劇集。劇情講述雙失中女面對中年危機的自強故事，題材貼地，但可惜也有不足之處，拖累收視。

方迎風（田蕊妮飾）人到中年卻迎來人生巨變，失婚兼失業，道盡中年心聲。（劇照）

故事貼地道盡中年心聲​

《她》圍繞着中年危機，講述方迎風（田蕊妮飾）人到中年卻迎來人生巨變，老公張智強（曹永廉飾）精神出軌，女兒晴晴（林凱恩飾）展開大學新生活，與社會脫節的迎風失婚兼失業，劇情道盡中年心聲。而現實生活中不少中年人也面對大大小小的困擾，包括事業及家庭問題，觀眾在女主角身上看到自己的影子，同時也能反思自己的人生。

方迎風之後成為健身教練，脫胎換骨！（劇照）

區明妙在劇中飾演少女版方迎風，更勇救張智強，非常有霸氣。（電視截圖）

配角演出有驚喜

飾演少女版方迎風的區明妙（Stephanie），在第一集的第一幕已經出現，更上演一場「勇救」師兄張智強（王樹熹飾青年版）的戲，非常霸氣，成功引起網民關注，大讚她有前途。而飾演阿田女兒的林凱恩，因為在《愛．回家之開心速遞》中飾演Bonnie一角成功入屋，今次她在劇中飾演大學生不但毫無違和感，其中有一幕更以超性感打扮上陣，令人耳目一新！無論是演繹同迎風之間的母女情、同阿Kit（陳俊堅飾）之間的初戀，林凱恩的表現都自然到位，演技備受肯定！

+ 8 + 7 + 6

林凱恩在劇中罕見騷性感，相當吸睛！（TVB USA YouTube影片截圖）

+ 3 + 2

至於飾演「小三」林若藍的梁芷珮，過往主力拍攝旅遊節目，拍劇經驗不多，但表現亦有驚喜。而姚嘉妮同羅天宇這段姊弟戀也令觀眾睇到好肉緊，不少人都大讚嘉嘉保養得宜，完全貼合劇中角色。天宇更為此劇操到人生最瘦，在劇中對嘉嘉一往情深感動不少觀眾！此外，李君妍、陳俊堅、余思霆、林宣妤等的角色都飽滿鮮明，一眾配角都十分搶鏡！

飾演「小三」林若藍的梁芷珮，拍劇經驗不多，但絕對是全劇亮點之一。（TVB YouTube影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

大結局點題帶出正面信息

隨着劇情發展，觀眾一直看着方迎風經歷人生轉變，由低谷一路挑戰自己，戰勝逆境。雖然大結局講到她因為家族遺傳病面臨重大抉擇，但到最後她都決定勇敢面對，以過來人的身份同大家分享，還以一首「輸得漂亮」為結尾。而她同兩位知己張智強及陳大文（李思捷飾）保持朋友關係，更決定「三人行」，找到自己的「少女時代」，點題之餘也能鼓勵大家，要從失敗中學習成長，再接再厲！

方迎風勇字當頭！（電視截圖）

仲有兩位好知己。（電視截圖）

主角表現反而失色？

今次是阿田繼2017年的《誇世代》後再度有劇播出，不少粉絲都十分期待她的演出。而今次的角色與阿田自身經歷也有相似之處，劇中她有不少內心獨腳戲，對演技都是一種考驗。不過縱觀全劇，阿田的表現似乎只能算不過不失，欠缺新意，並沒有太大突破。

此劇是阿田繼《誇世代》後再有劇推出，但表現似乎沒有太大突破。（劇照）

而另一位主角李思捷，在劇中原本是風魔萬千少女的樂隊主音，但一失足成千古恨，人到中年一事無成。在劇集前段充當着迎風的精神支柱，照計是一個不斷鼓勵對方的角色，但在劇集中段他的存在感似乎有點低，甚至可有可無。而將「陳大文」這個角色加入到方迎風一家中，似乎也有點牽强。直至結局篇才突顯出他的作用，一方面鼓勵迎風，一方面重拾夢想，最後Happy Ending。