【金宵大廈】李施嬅離巢後發展得更好：好似一個小鎮女孩出城咁

李施嬅（Selena）周六（14日）出席無綫電視劇《金宵大廈》宣傳活動，說到是次挑戰一人分飾兩角，分別在60年代當妓女和在現代當空姐，而兩個角色的截然不同亦增加了演繹的難度：「妓女個角色要成日着旗袍，所以要求好Slim；第二係同陳山聰都幾多激情戲，而每一個入嚟我個場玩嘅男人我都會好風騷去迎接，例如坐大脾、攬下腰、摸手摸腳，作為一個女仔都幾難克服，但為角色要豁出去！」李施嬅又說到為角色吸煙對她而言亦是一個難關：「我哋要食嘅煙仲要係真係捲煙，因為監製好認真，而啲PA日日開廠之前就喺到捲煙！」因為李施嬅本人不吸煙，但周圍都是煙讓她有頭暈的感覺：「有啲難做。」

除了要維持身形、突破心理障礙和破戒吸煙，還有一項要素增加了拍攝的難度，李施嬅說：「《金宵大廈》有個花名叫『通宵大廈』，因為日日拍拍通宵，仲遇上人哋返工Peak Hour。」（葉志明攝）

李施嬅年初約滿離巢，放下維持了16年無綫藝人身份，後來因為「安心事件」而回到TVB補拍《法證先鋒IV》的相關部份，如今又回到TVB宣傳即將播出的電視劇《金宵大廈》，她說：「其實《金宵大廈》都拍咗一段時間，而《法證先鋒IV》係最後嘅劇，始終冇話離唔離開，只係冇簽經理人合約，而將來會唔會合作都唔一定係NO。」

李施嬅認為《金宵大廈》是她拍過的電視劇中，其中一個最好的劇本，所以這麼辛苦也很值得。（葉志明攝）

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李施嬅提到自己剛從紐約時裝周回來，笑稱自己大概是時裝周中「最細粒」的一個：「個個都好似巨人！咁佢哋就叫我着好高嘅高踭鞋，驚我凹咗入去。謝幕嘅時候我係壓軸，但佢哋一步又等於我一步半，跑都跟唔到佢哋。」但李施嬅仍覺得這是個難得的經驗。問到接下來會否多在外國發展，李施嬅就回應：「周圍都想去發展、擴闊自己視野、見識多啲！例如去時裝周見到星光熠熠，全部人都好靚！後面有Nicole Kidman、Kate Hudson，令我好興奮，好似一個小鎮女孩出城咁，我都好期待接下來嘅工作。」