【金宵大廈】陳山聰11月婚禮一切從簡：唔想打攪到身邊嘅兄弟姐妹

陳山聰周六（14日）出席無綫電視劇《金宵大廈》宣傳活動，說到是次在劇集中一人分飾兩角甚是特別，他分別是現代的看更阿蕭和60年代的警察旭輝；這也是他第一次在電視劇擔正當男主角，問到會否有特別的感受，陳山聰說：「其實對我嚟講每一個角色都咁重要，都應該用同一方法去對待，至於係唔係第一男主角唔係最重要，當然男主角咁重要就要兼顧更多嘢。」陳山聰又感謝監製和編審找他飾演這個角色；問到會否對收視有壓力，陳山聰則以平常心面對：「個故事好好，我同施嬅拍攝期間已經享受咗個過程，所以我好開心《金宵大廈》終於可以出街，而收視輪唔到我哋去決定。」

陳山聰第一次在電視劇擔正當男主角，認為盡力做好便足夠。（葉志明攝）

陳山聰又透過拍攝《金宵大廈》克服了從小到大都怕貓的這個心理障礙：「今次要同隻貓做戲真係一個好大嘅挑戰，監製知道我驚貓已經造咗兩隻假貓俾我，但始終冇隻真貓效果咁好。」陳山聰與貓一起拍了幾天廠景後發現牠很乖：「慢慢咁接觸佢，我而家終於都唔驚貓！好開心透過套戲克服咗佢！」拍攝《金宵大廈》期間還有一大挑戰：「我哋唔係順住拍，而跳住拍一時係現代、一時係60年代，因為兩個角色性格係南轅北徹嘅人，所以功課要做得好足！」

未來太太Apple不喜歡麻煩，所以提出希望是簡單的婚禮，而陳山聰也認為二人快樂已經足夠。（葉志明攝）

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陳山聰與圈外女友Apple將在11月1日舉行婚禮，他說籌備大致上已完成：「其實呢個Wedding Party都係一切從簡，剩下一啲細微嘅事就交畀太太處理；我而家拍近新戲《大步走》，完全冇時間準備任何嘢，但其實都冇乜需要準備，都係同班好朋友食餐飯。」作為新郎，陳山聰就表示很是開心：「希望當晚嚟到嘅嘉賓都感受到我哋嘅喜悅。」因為婚禮以一切從簡為大前提，所以並沒有接新娘、伴娘、伴郎等元素：「唔想打攪到身邊嘅兄弟姐妹，佢哋扮得靚靚嚟就可以。」