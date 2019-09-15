Celeb Five新曲形象大翻身　三個元素令佢哋搞笑藝人變女神！

搞笑藝人給觀眾印象大多是放下包袱，瞓身賣醜，不過當搞笑藝人們悉心打扮過後，其外表和氣質不輸一眾當紅演員和藝人，例如韓國搞笑藝人宋恩伊、金信英、申奉仙、安英美組成的女團「Celeb Five」以懷舊和誇張的造型和舞姿引觀眾爆笑，而早前Celeb Five推出新歌《I wish I could unsee that》則模仿時下清純女團，沒料到今次造型不只毫不突兀，反而令平均年齡達39.5歲的Celeb Five散發仙氣，成為韓國網民一大熱話。

Celeb Five去年由四名著名搞笑女藝人組成，向來以懷舊誇張造型和舞姿登場。（YouTube截圖）

Celeb Five過往風格係點樣呢？

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Celeb Five之所以會仙氣爆發，全因她們的造型包含三大元素：花環、亮麗眼妝和純白色連身裙。Celeb Five一直以濃烈妝容示人，而《I wish I could unsee that》的MV中，四位成員塗上珊瑚色眼影，而淚溝則使用帶珠光的眼影和閃片，除了令眼睛看起來楚楚動人，亦會讓Celeb Five氣質更加柔和，從而塑造女神形象。

Celeb Five今年8月推出新歌《I wish I could unsee that》一改風格，轉為模仿時下清純女團，其造型好評如潮。（Naver）

Celeb Five利用珊瑚色眼影和閃片，令氣質更柔和，眼神顯得楚楚動人。（《I wish I could unsee that》MV截圖）

此外，Celeb Five在MV和表演穿上白色連身裙，突顯清純形象之餘，亦能突顯成員的身材優點，例如安英美穿上蕾絲連身裙，以展現纖瘦修長身材，宋恩伊身形較矮小和圓潤，所以穿長下擺裇衫以遮蓋這些缺點。

Celeb Five穿上白色連身裙，突顯今次清純風格。（《I wish I could unsee that》MV截圖）

此外，Celeb Five在MV和表演穿上白色連身裙，突顯清純形象之餘，亦能突顯成員的身材優點，例如安英美穿上蕾絲連身裙，以展現纖瘦修長身材，宋恩伊身形較矮小和圓潤，所以穿長下擺裇衫以遮蓋這些缺點。最後，Celeb Five配戴仙氣象徵的花環，令四位成員從搞笑藝人變成仙氣女神，韓國網民均大讚Celeb Five外表亮麗，能與當紅女團匹敵，甚至有人稱「安英美像秀智」。據說，當初Celeb Five以為網民會為今次造型捧腹大笑，但沒想到今次反應奇佳，令Celeb Five不知所措。

Celeb Five配戴仙氣象徵的花環，令四位成員從搞笑藝人變成仙氣女神。（《I wish I could unsee that》MV截圖）