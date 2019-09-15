Sunmi宣美御用伴舞獲破例拍攝直拍影片　數度「失守」仍落力表演

韓國近年流行拍攝直拍影片，讓粉絲可以專注欣賞台上某一人的表演，而直拍影片不只是偶像歌手的專利，近日SBS電視台打破慣例，特意為性感女神宣美的伴舞珠熙和車賢勝（音譯）拍攝直拍影片，當中珠熙可算是K-pop粉絲非常熟悉的伴舞，因為珠熙不只是宣美御用伴舞，過往還曾為少女時代、東方神起、f(x)等人伴舞，可謂經驗老到。

珠熙目前是舞團TEAM AURA團長，為多個偶像組合和歌手擔任伴舞和編舞。（IG/@jjuhee_eee）

珠熙是宣美御用伴舞，幾乎每個宣美的表演都會看到珠熙的身影。（IG/@jjuhee_eee）

珠熙還曾為多個SM娛樂的組合伴舞，包括東方神起，圖左為成員之一允浩。（IG/@jjuhee_eee）

回顧過往珠熙同過邊位藝人合作

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珠熙是舞團TEAM AURA團長，除了擔任伴舞，亦曾為宣美的《Siren》、《Addict》、GFRIEND《Time For The Moon Night》、Mnet選秀真人騷《PRODUCE 48》的歌曲《1000%》等歌曲編舞。宣美最近宣傳新歌《LALALAY》，珠熙今次亦有擔任伴舞。或許珠熙受K-pop迷歡迎，所以連SBS也特意為她拍攝直拍影片。雖然片段中所見，珠熙的表演服太短，導致多次「失守」，幸好珠熙表現專業，整理好衣服後，繼續專注跳舞，展現凌厲的眼神和勁度十足的舞姿，為宣美的表演生色不少。不過，最近K-pop歌手和伴舞多次出現打歌服過短導致「失守」的問題，看來各大娛樂公司必須正視和着手改善了。

珠熙最近為宣美新歌《LALALAY》伴舞，SBS特意為她拍攝直拍影片。（YouTube截圖）

雖然珠熙的表演服太短，導致多次「失守」，幸好珠熙表現專業，整理好衣服後仍堅持演出。（YouTube截圖）

睇睇珠熙日常照

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欣賞珠熙同車賢勝精彩表演！