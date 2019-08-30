【多圖】宣美以異域風情回歸　性感造型竟不及眼妝奪目

韓國女歌手宣美近日帶著新專輯《LALALAY》回歸，硬撼從大熱綜藝節目《Produce X 101》出道的當紅小鮮肉團體X1。每一次回顧都會帶給粉絲驚喜的她，繼《Gashina》的手槍舞掀起熱潮後，這一次則在造型上吸引了大眾的注意。宣美在個人社交媒體貼出《LALALAY》的封面照片，充滿異域風情的感覺，而頭上的蝴蝶加上她的表情尤為魅惑，而最受觸目的非由多種彩虹顏色組合成的眼妝莫屬！

在音源發佈當天，《LALALAY》在Genie、Melon、Mnet、Bugs、Naver、Olleh、Monkey3、Soribada八榜均摘得實時榜冠軍。（Instagram／@official_sunmi）

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宣美在回歸Showcase上亦以與封面近似的眼部妝容登場，使粉絲很是驚艷！也許是這個彩虹般的眼妝很獨特的緣故，在社交媒體掀起了一股模仿潮流；在Instagram搜尋LALALAY的標籤，不難發現粉絲紛紛模仿這個妝容，甚至引起了宣美本人的注意，親自轉載了粉絲們仿妝的貼文並寫道：「Guysssss, just wow! They are so talented. I'm so happy to be an inspiration to you guys.（大家，只是很驚喜！他們很有天賦。我很高興為你們提供了靈感。）」

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