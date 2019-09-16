裴秀智與李昇基再合作打戲連場　朴志訓擔正新劇獲邕聖祐打氣

隨着韓國開始入秋，新一輪韓劇也即將首播，裴秀智和李昇基主演的SBS諜戰劇《VAGABOND》，以及金旻載、孔升妍（又譯：孔昇延）和男團Wanna One出身的朴志訓主演的JTBC古裝劇《花黨：朝鮮婚姻介紹所》不約而同在今日（16/9）舉行製作發布會，為即將面世的新劇造勢。

裴秀智和李昇基主演的SBS諜戰劇《VAGABOND》將於本周五首播，今日一眾主角現身製作發布會。 （Viu《K1頭條》提供）

今次是李昇基和裴秀智繼《九家之書》之後，相隔6年再次合作拍劇，問到與李昇基再次拍劇的原因，裴秀智稱：「剛接到劇本時覺得很有趣，因為沒拍過諜戰劇而產生好奇，加上今次角色別具魅力，所以答允接拍了。」而李昇基亦稱，能與有默契的秀智再相遇實在最好不過。《VAGABOND》講述特技替身演員車達建（李昇基飾）在墜機事故失去侄兒在尋找事故原因時，揭發背後隱藏的國家腐敗問題。開拍前2個月，李昇基和秀智等演員接受動作和射擊訓練，以應付《VAGABOND》連串動作場面。《VAGABOND》將於本月20日首播，而Netflix亦會在全球同步播出。

今次是李昇基和裴秀智繼《九家之書》之後，相隔6年再次合作拍劇。（Viu《K1頭條》提供）

裴秀智對間諜題材感興趣，又認為角色富魅力，於是接拍《VAGABOND》。（Viu《K1頭條》提供）

《VAGABOND》製作發布會新聞圖

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另一邊廂，雖然朴志訓是童星出身，不過《花黨：朝鮮婚姻介紹所》是他首度擔正演韓劇，亦是朴志訓相隔8年再次拍劇，他坦言心情非常緊張，幸好遇到孔昇延、金旻載等演員，帶領他自然投入角色。《花黨：朝鮮婚姻介紹所》是緊接同樣是Wanna One出身的邕聖祐主演的韓劇《十八歲的瞬間》播出，朴志訓直言工作太忙，沒有時間交談，朴志訓仍然獲邕聖祐加油打氣。《花黨：朝鮮婚姻介紹所》講述朝鮮最強花樣男子媒人團「花黨」為君主尋找初戀對象的故事，劇集將於香港時間今晚八點半首播，而「黃Viu煲劇平台」亦會在播出後於深夜上架。

童星出身的朴志訓首度主演韓劇，他坦言心情緊張。（Viu《K1頭條》提供）

今晚首播的《花黨：朝鮮婚姻介紹所》亦舉行製作發布會。 （Viu《K1頭條》提供）

朴志訓與Wanna One時期隊友因工作繁忙，未有深入交談，幸好朴志訓仍獲邕聖祐加油打氣。（Viu《K1頭條》提供）

《花黨：朝鮮婚姻介紹所》製作發布會