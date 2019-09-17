【小丑回魂2】被惡搞參加約會真人騷　肥小丑：我很渴望生小孩！

在2017年上映的恐怖片《小丑回魂》（It）大受歡迎，全球票房大收7億美元，而恐怖小丑Pennywise今年再度來襲，續集《小丑回魂2》（It: Chapter Two）亦已上映。這股小丑熱潮自電影上映首集直捲全球，更成為萬聖節的打扮對象，日前英國名嘴James Corden就上載了惡搞Pennywise的片段，更以小丑身份去參加約會真人Show尋找真愛！

外國一向都流行約會節目，例如《Love Island》、《Dating Naked》、《Are You the One?》等，今次James Corden扮成小丑所參加的約會真人Show其實就是近期熱播的美國約會真人Show《The Bachelorette》第15季，更將節目諧音改成《The BachelorIT》。節目玩法主要是女主角Ashley，誠邀一眾條件不錯的男士參加，並從而挑選出心目中的最佳老公。片段中看到James Corden扮成肥版Pennywise硬撼其他靚仔大隻型男，在才藝表演環節，更施展渾身解數，希望能夠吸引到Ashley。

經過同肥小丑單獨相處，Ashley坦言小丑非常與眾不同，更無時無刻能夠為她帶來驚喜。而肥小丑接受訪問時透露到參加節目的原因是，已經單身多年：「我認為我值得擁有愛！」更搞笑指自己很渴望生小朋友：「我想了很久，小孩子很甜美、肉質鮮嫩和美味！」

節目期間，最有機會勝出的參賽者Tyler P.竟然同肥Pennywise發生爭女事件，同時亦有另一位參賽者發現肥Pennywise曾在故鄉吃掉多位小朋友的恐怖新聞，更將新聞給女主角看。去到篩選環節，女主角將會向參賽男士分別派發三枝玫瑰，成功得到玫瑰的男士就有得留低，最後肥Pennywise因為其獨特之處而成功進入三甲，繼續同女主角譜出愛情故事。