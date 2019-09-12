【小丑回魂2】殺人小丑真有其人　姦殺33名男性：殺人讓我性高潮

去年上映的《小丑回魂》（It）叫好叫座，電影全球票房達7億美元收入。今年恐怖小丑潘尼懷斯（Pennywise）再度來襲，推出續集《小丑回魂2》（It: Chapter Two）。然而當初究竟史提芬京（Stephen King）是如何想到用恐怖小丑為小說主角呢？ 當大家對《小丑回魂》系列中，那隻每隔27年便會甦醒一次，專門四處捉走小孩充當食物的恐怖小丑潘尼懷斯感到毛骨悚然時，原來恐怖小丑的靈感來源比電影還要心寒及可怕，皆因恐怖小丑潘尼懷斯的角色原型是基於美國恐怖連環殺人犯John Wayne Gacy塑造而成。

《小丑回魂》殺人小丑原來真有其人。（《小丑回魂2》劇照）

說起John Wayne Gacy，當時大部份認識他的人都知道他常常化身小丑，為患病的小朋友提供歡樂及協助慈善組織籌款。然而在小丑愉快容貌背後，John Wayne Gacy的真身竟是一位窮兇極惡的殺人犯兼強姦犯。他在1972年至1978年，這六年間，至少性侵及謀殺33名年齡介乎14歲至21歲的男子。最終，史提芬京透過John Wayne Gacy的故事，在1986年創作出小說《It》中的小丑潘尼懷斯。然而，究竟是什麼事讓John Wayne Gacy擁有如此扭曲的性格？那麼要從他的童年說起。

John Wayne Gacy就是恐怖小丑潘尼懷斯的角色原型。（Getty Images）

出生在1942年的John Wayne Gacy，他的童年生活過得並不愉快，常因小事遭到父親責罵，甚至虐打。據了解，在他四歲時，因不慎把父親組裝起來的引擎拆卸了，隨即遭父親用皮帶鞭打。雖然母親嘗試維護John Wayne Gacy，但他卻遭父親指罵是「乸型」，甚至指他長大後會成為同性戀者。在1949年，只有7歲的John Wayne Gacy，跟另外一位男生一起性騷擾一位女孩，最後這事件被父親得知，父親用剃鬚刀懲罰他。同年，他卻遭親人的一位朋友性騷擾。然而，因為害怕父親責罵，最終John Wayne Gacy從沒有把事情告訴父親。

John Wayne Gacy以小丑形象示人，為患病的小朋友提供歡樂及協助慈善組織籌款。（網上圖片）

一直在過著悲慘生活的John Wayne Gacy在1964年4月還發生可怕的惡夢。22歲的他在同年3月已經跟公司同事Marlynn Myers訂婚，並預計會在9月結婚。可是就在訂婚後一個月，John Wayne Gacy慘遭男同事灌醉，並把John Wayne Gacy為他口交，這讓John Wayne Gacy有了首次同性戀經驗。

John Wayne Gacy姦殺至少33名年輕男性。（《Copycat》劇照）

雖然當時John Wayne Gacy仍然與Marlynn Myers結婚，首名兒子還在1967年3月出生。可是，John Wayne Gacy同年8月卻犯下首宗性侵案。當時他把公司員工的15歲兒子Donald Voorhees灌醉，並引誘他來到他的家。在酒精影響下，說服Donald Voorhees為他口交。接下來的幾個月，又有其他青年遭到John Wayne Gacy性虐待，其中一個還被他鼓勵跟其妻子性交。最終，他在1968年遭起訴，被判處監獄十年。

John Wayne Gacy專門殺害年輕男性。（Getty Images）

然而在監獄18個月後，他竟獲得假釋機會，於1970年6月出獄。當大家以為John Wayne Gacy會重新做人，沒料到他犯下更可怕的罪。在1972到1978年間，他性侵及謀殺至少33名年齡介乎14歲至21歲的男子，而警方在他的家中挖出29具屍體，其他受害者則在鄰近的河中找到。在1980年的報導中，John Wayne Gacy當時接受採訪時表示，在1972年殺死15歲青年Timothy Jack McCoy時，雖然感到筋疲力竭，但卻感到性高潮：「那時候我才意識到原來死亡能帶給我最大的快感」。

最終John Wayne Gacy被控33次謀殺，並在其中的12次謀殺案中獲判死刑。最後，他於1994年5月10日伏法，終年52歲。因這件案件，外界叫他為「殺手小丑」（Killer Clown）。