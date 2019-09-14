【小丑回魂2】歡樂人物變恐怖猙獰惡魔　5大原因令你怕咗小丑

2017年的《小丑回魂》（It）在全球票房大收7億美元收入。今年續集《小丑回魂2》（It: Chapter Two）講述恐怖小丑潘尼懷斯（Pennywise）再度來襲。而7位主角就早已經長大成人，分道揚鑣。 戲中反派小丑潘尼懷斯專門四處捉走細路當食物，那些尖尖長長的牙齒的確讓人看到很心寒，但其實現實中有很多人都是討厭、懼怕小丑，甚至有人有「小丑恐懼症」。

2017年的《小丑回魂》（It）在全球票房大收7億美元收入。今年續集《小丑回魂2》（It: Chapter Two）講述恐怖小丑潘尼懷斯（Pennywise）再度來襲。（《小丑回魂2》劇照）

《小丑回魂2》距離首集故事接近30年，講述戲中7位主角因為小丑潘尼懷斯再重聚德里市。而其實這個恐怖小丑靈感是來自美國恐怖的連環殺人犯John Wayne Gacy。

形象歡樂的小丑，多數塗上一臉白色的油彩、穿起誇張的褲子和巨大皮鞋、戴上爆炸彩色假髮。原本應該是為大人細路表演，吹氣球、玩雜耍、做鬼臉，但他的樣子卻令很多人心生懼怕，到底是甚麼原因？

現實中有不少人對小丑心生恐懼，到底是甚麼原因？（《小丑回魂2》劇照）

+ 2

「小丑恐懼症」

見到小丑會感覺不適和可怕，這個人物更可能是很多人兒時的夢魘。網上更有「小丑恐懼症」（Coulrophobia）這個詞語，雖然這個並不算是正式的心理學病症，但美國曾有調查發現，訪問了1,999名受訪者，當中就有百分之42的人表示會害怕小丑，他們甚至會覺得「小丑」比「恐怖分子」和「死亡」更可怕。而在網上搜尋「我討厭小丑」的話，更會有不少以憎恨小丑為主題的網頁、論壇、Facebook專頁等。

有調查發現有些人甚至會覺得「小丑」比「恐怖分子」和「死亡」更可怕。（《小丑回魂2》劇照）

真正有「小丑恐懼症」的人，他們對無論是面目猙獰的小丑，還是平時嬉皮笑臉，逗大家開心的小丑，他們都會感到相當害怕。到底甚麼原因，令原本歡樂的小丑變成人人心中的惡魔？看看以下五大原因，是否真正令你害怕小丑的關鍵？

盤點五大令人驚咗小丑的原因：