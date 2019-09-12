【小丑回魂2】小丑真人Bill有型靚仔　出身演藝世家爸爸係MCU要角

改編自美國暢銷恐怖小說家史蒂芬金的同名作品，2017年的《小丑回魂》口碑載譽，在全球大收7億美金票房。 今集《小丑回魂2》講述的故事，距離首集接近30年，七名主角因為小丑再度回到德里市。在戲中飾演恐怖小丑潘尼懐斯（Pennywise）的標斯卡斯格(Bill Skarsgård)，現實中是個型男，出身自演藝世家，更憑一個絕技成功演出這個駭人小丑的演員。

《小丑回魂2》距離首集故事27年，七名主角早已長大。（《小丑回魂2》劇照）

上集《小丑回魂》在全球創下7億美金票房佳績，成為史上最賣座恐怖片。《小丑回魂2》距離首集故事27年，七名主角早已長大、分道揚鑣，但因小丑這魔靈每27年便會重回緬因州德里市作惡，主角們事隔多年後終再次聚首。

小丑潘尼懐斯是一個很令人心寒的恐怖角色，但其實飾演這大反派的演員是29歲的標斯卡斯格(Bill Skarsgård)，真人是位大帥哥。（《小丑回魂2》劇照）

小丑現實中係個型仔

雖然在戲中小丑潘尼懐斯是一個很令人心寒的恐怖角色，但其實飾演這大反派的演員是29歲的標斯卡斯格(Bill Skarsgård)，是一個名副其實的型男。

標斯卡斯格生於瑞典，出身於演藝世家，爸爸是演員Stellan Skarsgård，瑞典國寶級演員。在今年的神劇《切爾諾貝爾》（Chernobyl）飾演蘇聯政府的官員，也有份演出不少電影包括《雷神》系列中的艾瑞克博士（Dr. Erik Selvig），為雷神解決不少問題，還有《媽媽咪呀！開心再嚟》等等，絕對是最強星二代！

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真人係最強星二代

除了爸爸是位著名演員，標斯卡斯格的哥哥們也是演員，比他大14年的大哥Alexander Skarsgård曾演出《泰山傳奇：森林爭霸》（The Legend of Tarzan）、《真愛如血》（True Blood）。二哥Gustaf Skarsgård也有拍劇集《維京傳奇》（Vikings），而為人熟悉。

爸爸Stellan是位資深演員，結過兩次婚，有足足8個兒子。全個家族似乎都有超強基因，在演藝方面很有天分。

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Bill 在10歲就入行拍戲

可能因為父親和哥哥的緣故，Bill 在10 歲就入行，拍過幾部戲，20 歲接演《阿蒙正傳》（Simple Simon），飾演一個患有自閉症的男孩，更獲得青年藝人大獎外語片最佳男主角提名。除了演出《小丑回魂》而一舉成名，早前他也有在《死侍2》電影中客串「嘔吐俠」（Zeitgeist）一角。

不知道大家看新一集時，會否想念這班小朋友從前的模樣？（《小丑回魂2》劇照）

憑一個絕技贏得小丑這角色

Bill卸下小丑濃厚的妝容之後，其實是一個五官俊俏的男生。而為了演出小丑這個駭人的角色，Bill參考了不少經典恐怖作品。而他當時能獲選演出這角色，最主要的原因是因為他有一個嚇人的絕技，Bill不用靠特技，就能將眼睛望向兩個不同方向。原本導演Andy Muschietti都以為這個要求太難，一定要靠特效才行，沒想到Bill竟然以行動回答這個做法，絕對是不二人選。Bill接受訪問時，都曾經示範小丑駭人的表情、笑容以及他獨特的絕技。