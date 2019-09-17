子瑜@TWICE新碟預告片僅露面6秒　女神氣質爆發驚艷全世界

韓國女團TWICE將於本月23日推出第八張迷你專輯《Feel Special》，從8日開始，TWICE所屬公司JYP娛樂陸續公布娜璉、定延、Momo、Sana、志效、Mina、多賢和彩瑛的個人預告片和概念照，而昨晚（16/9）則公布最後一名成員周子瑜的影片和相片，雖然子瑜一如以往令ONCE驚艷，不過她的造型卻引人聯想起某個品牌，令網民捧腹大笑！

TWICE將於本月23日推出第八張迷你專輯《Feel Special》，而JYP娛樂昨日發布子瑜的預告照和預告片。（Twitter/@JYPETWICE）

TWICE預告照逐格睇

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子瑜的預告片約20秒，而子瑜僅露面6秒。在預告片中，子瑜的髮型是漸變色曲髮，佩戴玫瑰花環，又戴上深藍色隱影眼鏡，盡顯女神風範。不過，或許頭飾與美國自由神像甚為相似，有網民笑言子瑜是自由女神的化身，又有網民甚至認為子瑜與咖啡連鎖店Starbucks的商標撞樣，令ONCE和網民有所共鳴。至於子瑜會否在舞台上重現這個造型，就要留意23日《Feel Special》面世後的宣傳活動了。

預告片中，子瑜僅露面6秒，仍能充份展現她的女神氣質。（YouTube/@jypentertainment）

亦有網民笑指子瑜與Starbucks的商標撞樣，或許因為兩者都擁有長曲髮。（Facebook/@Starbucks）

子瑜的頭飾與美國自由女神像甚為相似，有網民笑言子瑜是自由女神像的化身。（Getty Images）

其他TWICE成員預告片又係玩咩風格？

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睇睇子瑜嘅新碟預告片！