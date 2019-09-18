《Running Man》主持落力表演　金鍾國唱《阿拉丁》主題曲最驚喜

韓國SBS長壽綜藝節目《Running Man》在過去的星期日（15/9）繼續播出9周年粉絲見面會，八位主持劉在錫、宋智孝、金鍾國（又譯：金鐘國）、Haha、李光洙、梁世燦、全昭旻、池錫辰在見面會上半部分翻唱多首經典歌曲炒熱氣氛，不過原來一眾主持表演期間仍有任務在身，所以就算在台上唱跳，仍絲毫不能鬆懈！

《Running Man》繼續播放韓國粉絲見面會精彩場面。（ 《Running Man》畫面）

Haha率先登場，聯同Skull合唱《DANG DIGGI BANG》，而宋智孝和池錫辰就一同表演MAMAMOO華莎和Rapper Loco的《不要給》，至於李光洙則與梁世燦和全昭旻大玩懷舊風，合唱90年代組合COOL的歌曲《海邊的女人》，劉在錫則壓軸登場，與Haha演唱新歌《Super X》。數到最驚喜的，就要數到金鍾國用近乎女聲的聲線獻唱電影《阿拉丁》主題曲《Speechless》，令在場觀眾、《Running Man》主持和嘉賓相當驚喜。

全昭旻大玩懷舊風，連節目組都特意用4:3畫面，令觀眾回歸90年代。（ 《Running Man》畫面）

「大神」劉在錫與Haha合唱新歌《Super X》。（ 《Running Man》畫面）

《Running Man》主持在台上表演之餘，亦要令觀眾歡呼聲浪超過120分貝，才能獲得間諜提示，幸好八位主持全數過關，獲得「喜歡周五，不喜歡周一」、「喜歡咖啡廳，不喜歡餐廳」、「喜歡玩球，但不能玩骰子」的提示。然而，《Running Man》主持仍然一頭霧水，至於誰是間諜，可能要等到下星期播出的《Running Man》才有分曉。

數到最驚喜的，就要數到金鍾國用近乎女聲的聲線獻唱電影《阿拉丁》主題曲《Speechless》。（ 《Running Man》畫面）

逐格睇《Running Man》主持送上乜嘢表演

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睇下金鍾國唱歌有幾正啦！