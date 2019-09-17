馬詩慧自問攝影技術超越王曼喜王麗嘉　影靚相的唯一秘訣是？

馬詩慧（Janet）周二（17日）出席護膚品牌活動，分享了自己的護膚心得：「最緊要係勤力！徹底清潔、保濕，唔可以懶，早晚都要做足護膚程序。」雖然步驟可能比較繁複，但Janet說：「貪靚冇辦法啦！」

剛過去的中秋節Janet和家人並沒有大肆慶祝，只因對他們而言不是太特別的節日。（陳順禎攝）

馬詩慧的女兒王曼喜與王麗嘉不時在個人社交媒體曬出性感美照，而當中大部分都由馬詩慧親自掌鏡，問到拍美照有什麼秘訣，馬詩慧說：「主要係個Angle（角度）要攞得好，有一個竅門係要不停咁禁，唔好等好耐先禁一張，然後一百張裡面總會有一兩張係OK嘅！如果佢Keep moving，而我不斷禁，應該就有幾張會Catch到個Moment。」女兒們經常叫馬詩慧幫忙拍照，順帶「訓練」了馬詩慧的攝影技巧：「囡囡要求好高，幫佢哋影得多嘅時候咪熟能生巧！」

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相反地馬詩慧似乎不太滿意女兒們的攝影技巧，當她叫女兒幫忙拍照的時候：「兩回事嚟！因為我會好有心機幫佢哋影，佢哋話唔得就要再影過，可能影幾百張先得一張係佢Approve；佢幫我影一陣就話OK，但完全係兩回事！我嘅要求已經冇佢哋咁高！」問到老公王敏德的攝影技術如何，馬詩慧說：「老公更加冇耐性！影兩張就畀返你！睇完之後就覺得：『吓？』」馬詩慧又認為自己的攝影技巧在家中位列第一：「除咗技巧，都要拎個心出嚟影，冇心點都係差啲！」