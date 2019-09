Shawn Mendes被指咀得似魚　孖Camila Cabello拍嘔心舌吻片反擊

21歲加拿大歌手Shawn Mendes與22歲古巴裔美國歌手Camila Cabello自從公布戀情之後愛得更加甜蜜,昨日(12日),Shawn於IG上載了一條與Camila接吻的短片,在網絡引起哄動。

Shawn在片中講到:「So, we saw on Twitter and stuff, you guys saying stuff about the way we're kissing and how it looks weird, like, we kiss like fish.(我們看到Twitter上說我們接吻看起來很奇怪,像魚一樣)」Camila表示這讓他們很受傷,「So we just wanted to show you how we really kiss.(所以我們想給你們看我們是如何接吻的。)」Shawn續指到,說完兩人便開始激情舌吻,以反擊網友。

Shawn Mendes與Camila Cabello拍攝kiss短片反擊網友。(Instagram截圖)

事後,短片在網絡掀起波瀾,一眾明星紅人紛紛留言表達「觀後感」,Justin Bieber寫到:「U guys are fxxx weird. And I like it」,歌手Finneas O'Connell:「DYING」、美國YouTuber Tana Mongeau:「This is engrained in my brain forever」等等,而有不少網友也回應到:「你尚有時間刪除它,假裝你從未post過,這令大部份人都覺得很嘔心」、「現在他們親起來似奶牛」、「Shawn Mendes同Camila Cabello已經徹底瘋了」等等,此外,有網絡傳言Mendes與Camila都是同性戀,更有網友笑言「即使兩人在鏡頭前互伸舌頭也覺得是兩姊妹」。

部份明星紅人留言。(Instagram截圖)