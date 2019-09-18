【罪夢者】張孝全為演死刑犯博盡　節食操肌但求打鬥戲拍得逼真

近年將重心轉移電影界發展的台灣男神張孝全，自去年推出劇集《東方華爾街》之後，今年他又有新作推出，就是10月31日上架的Netflix第一套華語劇集《罪夢者》（Nowhere Man）。除了他之外，該劇集還匯聚了不少好戲之人，包括賈靜雯、范曉萱、王柏傑等，未播出已經引人期待。

Netflix三套華語劇排隊出爐 張孝全賈靜雯《罪夢者》10.31響頭炮

張孝全對「阿全」這個角色非常感興趣。

張孝全出道多年作品風格多樣化，飾演過高富帥﹑失婚人夫﹑室內設計師﹑快遞員等，均詮釋得非常好為大家帶來了全新的感覺。今次《罪夢者》他就飾演死刑犯「阿全」，當聽到這個人物的設定在監獄裡做夢看到一些異相，發現自己的孩子被綁架，而贖金竟然是他本人，並必須在限時內離開監獄去救他的孩子時，張孝全就覺得整個劇本非常有想像空間，就馬上爭取希望出演「阿全」這個角色，也因此他是《罪夢者》一劇中最早確定的主角。可見他對是次作品發揮非常有自信。

為了塑造好「阿全」這個角色，張孝全亦下了不少功夫。由於劇中有不少打鬥戲又為了拍攝效果真實，他就不斷去鍛鍊體力操肌節食，希望以壯碩的身材示人讓觀眾能夠投入角色當中。

張孝全為演繹死刑犯角色，刻意節食操肌，令效果更佳。

另外，《罪夢者》一劇Netflix 就找來台灣導演陳映蓉（DJ）執導，唔講唔知張孝全目前已經第三度同她合作。當得知由她執導的時候他都有些少擔心，皆因為《罪夢者》主打的是男人戲，他害怕女性導演難掌握如此陽剛的故事，拍攝不出該有的味道。不過當他得知劇本有進行修改之後，就對導演充滿信心，認為導演顧慮周全非常期待合作：「DJ 是個毫無公式可言卻充滿魅力的導演。」可見他的評價是多高。

張孝全曾一度擔心導演難掌握男人戲。

《罪夢者》其實主要圍繞張孝全飾演的阿全是單親家庭長大的獨子，和經營街邊麵檔的母親相依為命，從小與瀟灑（王柏傑飾演）、阿鬼（章立衡飾演）和福星（周洺甫飾演）在村裡一同長大，建立了深厚的兄弟情，同時他都同村裡最靚的女孩靜芳（賈靜雯飾演）默默互許終身。兄弟們為了「錢」途而加入黑幫，就在靜芳懷孕著與阿全的愛情結晶品時，卻天意弄人地發生了一場疑點重重的綁架案。阿全、瀟灑和福星就被拉入獄從而策劃逃出監獄，過程中他發現原來當中藏有一個極大陰謀。該劇將會在下月31日播出，我們就拭目以待。