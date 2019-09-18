TWICE擺脫稚氣變身貴氣千金　Mina復工站中心顯團愛

韓國女團TWICE將於本月23日推出第八張迷你專輯《Feel Special》，香港時間昨晚（17/9）11點，所屬公司JYP娛樂發放TWICE的團體預告照，因病暫時停工的日本成員Mina不止有參與預告片和照片拍攝，其中一張團體照中還站在中心位置，而其他成員娜璉、定延、Momo、Sana、志效、多賢、彩瑛和子瑜倚靠在Mina身上，或許能表現TWICE對Mina的關懷。

TWICE第八張迷你專輯《Feel Special》即將於本月23日面世。（Twitter/@JYPETWICE）

因病暫時停工的Mina亦有參與預告片和照片拍攝。（Twitter/@JYPETWICE）

睇睇新一輯TWICE《Feel Special》概念照

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另外，TWICE上一張韓語專輯《FANCY YOU》打歌服裙擺被批太短，導致一眾成員表演期間不慎露出打底褲，加上TWICE首度嘗試性感路線，與過往可愛風格相距甚遠，因而未能被廣大ONCE（TWICE歌迷）和K-pop迷所接受。今次《Feel Special》則改走貴氣風格，將9位TWICE成員塑造成高貴千金，形象似乎比《FANCY YOU》較「入屋」，不少粉絲都甚為滿意TWICE的新造型。

昨晚發布的其中一張TWICE大合照中，Mina站在中心位置，而其他成員倚靠在Mina身上，或許能表現TWICE對Mina的關懷。（Twitter/@JYPETWICE）

TWICE上一張韓語專輯《FANCY YOU》打歌服裙擺被批太短，因而不慎露出打底褲，加上TWICE首次挑戰性感路線，外界似乎不太受落。（YouTube截圖）

既然是貴氣路線，TWICE的服飾亦價值不菲，例如娜璉在預告片佩戴的頭箍來自DOLCE & GABBANA，現售984美金（約7,703港元），娜璉和Momo亦有戴上Miu Miu頸鏈，分別值10,400港元和1,210美金（約9,474港元），至於志效所穿的連身裙則來自法國品牌Balmain，現售2,671美金。

志效所穿之連身裙則來自法國品牌Balmain，現售2,671美金（約20,910港元）。（YouTube/@jypentertainment，Balmain官網）

娜璉的概念照和預告片的服飾無論外觀還是價錢都非常貴氣。（YouTube/@jypentertainment）

TWICE嘅服飾有幾貴呢？

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不過，不是所有TWICE的服飾都是來自名貴品牌，有不少眼利的ONCE發現，多賢、定延和Mina的短靴和首飾來自西班牙品牌ZARA，價格由199至899港元，價錢頗為「親民」，亦能令TWICE提升優雅氣質，對想追求同款服飾的ONCE而言，經濟負擔亦相對較少。

想買TWICE同款服飾都唔係好難啫！