【金宵大廈】TVB欠李施嬅視后？　拍攝時已決意離巢：所以好珍惜

離開TVB後，李施嬅與美國一間經理人公司簽約，向荷里活發展。今年初又憑加拿大劇集獲提名「加拿大奧斯卡」最佳女配角，她坦言這已經係最好的認同。（selenaleelalee@IG圖片)

無綫新劇《金宵大廈》講述飾演看更阿蕭嘅陳山聰，同飾演空姐Alex嘅李施嬅一段宿世情緣。雖然暫時只係播出兩集，但網上評價一致向好，尤其係已離巢嘅李施嬅，由第一集拗腰扮風情、姣女人到之後發現自己唔小心做咗小三時委屈爆喊，演技相當到位。

《金》講述前世因果，李施嬅話好鍾意同山聰嘅60年代戲份，叫大家記得留意。

李施嬅加入無綫16年，於多部電視劇中擔任配角，憑《紫禁驚雷》的卓紫凝、《寒山潛龍》的殷媚娘／桃花大獲好評，雖好幾次獲提名「飛躍進步女藝員」，奈何永遠都只有替別人高興，最後連佢都開始懷疑自己嘅實力，曾在《胡說八道真情假期》哭成淚人表示「自己唔夠好？唔係好演員？」，加上《金宵大廈》的演出，令唔少網民都為佢不值，認為無綫欠了李施嬅一個視后的加許。

陳山聰第一次做男主角，李施嬅更希望對方可獲讚賞。

李施嬅接受《香港01》訪問時，對於新劇反應不俗，她表示既感動又感恩。「感激大家為我感到不值，但我從來都唔覺得TVB欠我任何嘢，因為我有嘅嘢都係TVB俾。其實之前喺《荷里活有個大老千》反應都唔錯，尤其係教點樣勾引男人嗰part，好多觀眾話好好笑，但唔及今次係整體被讚賞，好多朋友msg我同tag我，已經比得到任何獎座更開心，亦都可以為自己留下一個好好嘅回憶。」李施嬅透過在拍攝《金》時，已有離巢的打算，所以每日開工都會特別珍惜。「因為唔知下一套劇係幾時，所以每一刻都好珍惜，雖然今次好多通宵戲份，但辛苦得嚟都好enjoy。」李施嬅認為《金》並非大堆頭製作，宣傳又不算強勢，但卻意外地獲觀眾留意兼讚賞，對於她與陳山聰來說可謂鼓舞。

戲中的金宵大廈不時出現老鼠，李施嬅話自己拍攝時未遇過。「但工作人員睇景時試過見到白影，之後覺得個膊頭好凍，feel到唔對路想走，突然有隻老婆跌落嚟，隻腳仲郁郁下。」不過，佢話最奇幻係呢隻識做戲嘅黑貓。