【使徒行者3】蔡思貝短髮變長為新劇？　傳將演黑警 兼馬明妻　

由苗僑偉、佘詩曼和林峯主演、於2014年推出的《使徒行者》大受觀眾歡迎後，陸續推出電影版和劇集續集，成為深受香港人喜愛的系列之一。據悉，《使徒行者3》即將開拍，除了原版人馬班底苗僑偉、林峯、許紹雄等落實會加入拍攝外，第二季的袁偉豪、黃翠如和周柏豪亦是陣容之一。早前已經落實會有新班底加入，其中一個就是被譽為新一代的「御用女警」蔡思貝，是她繼《鐵馬戰車》、《鐵探》、《機場特警》和《機動部隊2019》後，第五次當差。

蔡思貝的長髮造型令人驚艷。（視覺中國）

由於劇集現還未開始投入拍攝，所以很多消息還未確實，謠言更是滿天飛。雖然她早前曾透露，繼《鐵探》後會再度挑戰做臥底，不過卻有報道指她在《使徒行者3》將會飾演一面與民為敵的黑警，更有消息指她將與馬國明飾演一對夫妻，名字則叫「吳安心」，疑似有影射「安心事件」之嫌，令蔡思貝的真實身份更加撲朔迷離。

蔡思貝在《使徒行者3》中將飾演一名CIB（刑事偵緝探員）。（TVB）

《使徒行者3》未開拍已經有眾多謠言，可見劇集的人氣極高。不過，有知情人士向《香港01》爆料，指以上消息全是被人揑造的假消息：「都唔知係邊個作出來，（思貝）肯定唔係黑警，亦唔係（馬國明）老婆，係 CIB（刑事偵緝探員），只可以透露咁多！」另外，一向都以一頭清爽短髮示人的她日前更一反常態戴上假髮出席活動驚艷全場，有指她是為了角色嘗試新造型，很多人都很期待能在《使徒行者3》看到長髮思貝，不過可能要令大家失望了，知情人士稱思貝戴假髮純粹是因為貪玩，並沒有打算留長髮拍劇。