【使徒行者3】林峯回巢再演爆seed　邊個無綫花旦夠份量演女一？

昨日（17日），林峯神秘現身TVB的發布會，更宣布會再次與TVB合作拍劇。翌日，TVB正式宣布，林峯將會拍攝《使徒行者3》，預計今年年中即將開拍，而演員名單暫時只公布了兩個，分別是在《使徒行者》（2014）的薛家強（爆Seed）的林峯，以及覃歡喜的許紹雄。而《使徒行者》亦是林峯離開TVB前最後參與的劇集。

點擊重溫下爆Seed同歡喜哥嘅《使徒行者》相片：

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今日林峯與許紹雄一同出《使徒行者3》的發布會，活動上還有杜之克、監製蘇萬聰。（網上截圖）

女一最有可能的兩位無綫花旦

林峯重榜回歸，無疑定能刺激收視，有望突破當年最高的37點。在林峯離巢後，無綫曾用周柏豪、袁偉豪和黃翠如拍攝《使徒行者2》（2017），不過效果未如理想，全劇最高收視只得26.7。《使徒行者2》的故事背景發生在《使徒行者》之前，結局時除了出現馬國明作為第三集的伏線之後，還翻開了薛家強和丁小嘉（佘詩曼飾）的檔案，所以《使徒行者3》的故事背景有可能介乎於1、2集之間。而相信觀眾最關心的除了是劇情發展之外，當然是女主角的席位！若《使徒行者3》的拍攝工作由無綫主導，女一之位最有可能是李佳芯和胡定欣！

佘詩曼回歸的機會應該不大。（劇照）

李佳芯係當紅視后

李佳芯繼去年憑《BB來了》奪得最新一屆視后寶座之後，演技備受肯定獲無綫力捧！而按照李佳芯一年三部劇的產量，今年只有《白色強人》（已完成拍攝）和剛公布為皇牌重點劇之一的《殺手》（剛完成拍攝），絕對有空間再接一部！再加上林峯需要先完成《尋秦記》電影版後，約6月中才有檔期，時間啱啱好！還有眼利的網民發現TVB劇集的「維基」上列明「林峯 李佳芯」將於6月開拍新劇。雖然李佳芯在今日的發布會上表示未有通知接拍《使徒行者3》，不過她成為女一的機會很大！

在今日影視博覽中，無綫的發布會上公布佳芯會先拍攝綜藝節目《如果這樣生活》。

（網絡圖片）

胡定欣更加順理成章！

除了李佳芯之外，另一最可能人選就是胡定欣。15年前，胡定欣曾經與林峯合作拍攝劇集《大唐雙龍傳》中飾演婠婠嶄露頭角，經過多年的努力，胡定欣終憑《鬼同你OT》飾演姜蓉成為視后。其後胡定欣又參與《城寨英雄》以及《同盟》等大顯身手，絕對勝作《使徒行者》系列中必需的基本動作戲份！不過最大的原因，是林峯現時的經理人是「天高娛樂」，老闆正是古天樂，而胡定欣去年亦曾參演過古天樂旗下電影公司「天下一電影娛樂有限公司」的作品《逆流大叔》，而且定欣的演出亦大獲好評。定欣既是無綫的一線花旦，又是古天樂的新寵兒，是擔任《使徒行者3》女主角的最大可能！

胡定欣在《逆流大叔》表現令人難忘。（劇照）

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