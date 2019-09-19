陳偉霆對女粉絲有求必應　機場被表白竟然唔Like？

5年前憑古裝劇《古劍奇譚》走紅的陳偉霆（William），隨即人氣急升成為戲劇圈﹑時尚界﹑廣告界的寵兒，好快地就在內地娛樂圈有立足之地，更因為日復一日的話題度使他與鹿晗﹑吳亦凡﹑李易峰成為四大流量小生之一，一舉一動都廣受關注。雖然因為今年冇推出戲劇作品以使話題度減少，其流量地位被王一博﹑鄧倫﹑肖戰﹑李現取代，但他在圈中的地位仍然屹立不搖，仍有許多粉絲追隨他，目前微博追蹤人數就有已經有超過3700萬人，可以話相當厲害。

李現﹑王一博﹑肖戰﹑鄧倫是現今四大最紅的流量小生。（視覺中國﹑微博圖片）

雖然William有如此多粉絲喜歡他，但他亦似乎有偏心一面。皆因為近來有粉絲在北京機場迎接他，與此同時有喜歡他的男粉絲就在當場向他表白，沒想到William竟然一口拒絕：「別喜歡我吧」，搞到不少女皇（女粉絲稱號）都替男皇（男粉絲稱號）可憐，認為他們過得不容易呀！

就在近日William於外地工作結束回到北京，在抵達北京機場的時候，雖然他包得實一實身穿白色連帽衛衣並且戴上黑色口罩，但仍然顯得帥氣有不少粉絲在現場迎接他。當女粉絲近距離向他拍照疑有寒暄之際的時候，突然旁外有兩位男粉絲向他表白，其中一位說道：「哥，特別喜歡你」，而另一位則在旁輕聲細語附和：「我也是」搞到William都呆一呆，隨後瞪大眼睛疑望著他們表示：「別喜歡我吧」令在場其他人都笑出聲。

陳偉霆在機場遭到男粉絲表白。（視覺中國）

William拒絕男粉絲的喜愛好可能這個現象是他極少看見，皆因為他的粉絲極大部分是女性，不少粉絲認為他如此拒絕是應該不習慣男人向男人表白而已，覺得他只是開玩笑。亦正正因為William不敢正視男粉絲的存在，有女粉絲就認為他們真的過得不容易，相信他們要得到William的喜愛應該要讓他本人再適應一陣子才可以，女粉絲紛紛留言：「男皇處境太艱難了」﹑「男皇沒人權」﹑「男皇好慘」…叫William唔好重女輕男。

陳偉霆應該好少見有男人喜歡他。（視覺中國）

+ 5 + 4 + 3

事實上這個現象已經不是第一次，據粉絲指出在William的微博超話中，他的團體就爆出老闆William的一個疑問，他曾經說道：「為什麼最近接送機都是男的，肯定出了甚麼事兒，你去查一查。」可想而知William覺得這個現象不尋常，心裡覺得不踏實以致他未能接受到男粉絲的存在。

陳偉霆的員工在超話爆料。（陳偉霆超話微博圖片）

其實William一向都對粉絲好好幾乎有求必應，曾經有一位網友就得知自己的鄰居是非常喜愛William，剛好近日他會在所住地附近出席某個活動，因為這位粉絲是一位69歲的婆婆不懂網上科技，所以在該網友的幫助下於微博@了William，沒想到他本人睇到最後與婆婆合照，幫婆婆達成了心願。另外，William亦不時在微博向女皇們講甜言蜜語，表示她們是他行走的力量，她們所為他做的事情他都記得一清二楚，更為了答謝女皇們的喜愛，他亦曾寫下一遍千字文的情書，內裡充滿了他對她們的愛，搞到一班女皇不知幾開心。

陳偉霆對女皇們一向有求必應的。（yz燕子y微博圖片）