BLACKPINK Jennie成新一代人脈王　驚見與Rihanna同框合照

講到韓國K-Pop偶像界的人脈王，相信不少粉絲都會想起BTS防彈少年團V、IU及請夏等。近日美國天后Rihanna到韓國宣傳自家美容品牌，眼利的粉絲竟驚見BLACKPINK Jennie同框合照，組合令大家非常驚喜外，由今日起Jennie也絕對可以加入成為人脈王之一！

早前Rihanna到訪韓國，宣傳自家美妝品牌並舉行Showcase，邀請了不少模特兒及化妝師等出席。雖然Rihanna被炮轟遲到2個半小時卻毫無歉意，可是無阻活動進行，仍然宣傳度十足。其後Rihanna更去到梨泰院的夜店，親身體驗首爾的夜生活。不過昨晚流出的照片中，眼利的粉絲竟驚見Jennie不但受邀出席夜店活動，身穿短版T-Shirt和黑色透視長裙的她更與Rihanna同框合照，實在令粉絲非常驚喜。

Jennie驚見與Rihanna同框合照！（Twitter/@jenniecharts）

二人合照一事，同時登上Twitter和微博等熱搜。（微博截圖）

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照片流出後，不少粉絲都非常佩服Jennie廣大的人脈和交際能力。經常在海外開演唱會或出席品牌活動的BLACKPINK，不時都有機會與外國藝人及音樂人合作。以前Jennie就曾上傳過與Ariana Grande和Billie Eilish等人的合照，又曾於演唱會上邀請Dua Lipa擔任嘉賓，真的讓人非常佩服她「人脈王」的稱號。這次Jennie和Rihanna的友情意外曝光，難道粉絲可以期待一下未來的合作？

BLACKPINK Jennie和Lisa曾與Dua Lipa一同合照。（IG/@blackpinkofficial）