BLACKPINK Jennie放「露底」照慘被攻擊　愛穿清涼衣着係原罪？

韓國人氣女團BLACKPINK成員Jennie活躍於IG，不時會上載生活照，甚至性感照請粉絲眼球吃冰淇淋。近日Jennie一張5月的舊照被重提，疑似因為不慎露底而慘被放上韓國論壇受攻擊，更有毒舌網民直言她是「那些演員」？

Jennie曾在紐西蘭留學5年，加上身材非常好，因此一向打扮都偏開放，她亦不時在IG大曬性感照。Jennie作為行走的潮流教科書，粉絲多以羨慕的目光看待，少有以有色眼光對待。不過近日Jennie一張於5月上傳的照片，被上載到韓國PANN論壇，並以「她怎麼了？突然怎麼了」為題。該網友上傳了Jennie穿着短裙，疑似走光的照片，並寫道：「朋友傳給我的，以為是『那些』演員，但仔細看原來是她（Jennie）。突然記不起她的名字，可是連內褲都看到了，她怎樣這樣了？」

Jennie疑似上載走光照片而被攻擊，更慘被形容成「那些演員」。（PANN截圖）

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對於Jennie慘被攻擊成「那些演員」，粉絲當然非常生氣，留言怒指該網友刻意裝作不記得Jennie從而四處造謠，更何況所謂的內褲只是平常的打底褲。由於距離照片上傳已經4個月，中間一直沒有相關的惡評，因此粉絲質疑該網友別有用心，更牽涉到性騷擾問題。不過都有部分網民表示同意Jennie向來都衣着開放，質問Jennie上傳照片時沒有留意到疑似走光，未免也相當大意。

Jennie打扮開放清涼，不時在IG大曬好身材。（IG/@jennierubyjane）