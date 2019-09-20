珍妮花安妮絲頓麗絲韋花絲潘體驗傳媒工作　感悟女性新聞者不易

由美國女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）、奧斯卡影后麗絲韋花絲潘（Reese Witherspoon）以及史提夫加維（Steve Carell）主演的Apple TV+劇集《The Morning Show》蓄勢待發，三人在劇中飾演新聞從業人員，陣容令劇迷大感期待。

為了使角色更加形象，珍妮花安妮絲頓與麗絲韋花絲潘還特地深入美國廣播公司（ABC）的新聞節目《Good Morning America》做研究。

安妮絲頓飾演的Alex Levy長期擔任一檔紐約新聞節目的主持人，據外媒報道，她早上5點便會在《Good Morning America》做一些影子工作，安妮斯頓自己也忍不住驚歎：「簡直是一個瘋狂的世界！從早上5點到7點，就像一個幽靈小鎮，慢慢地，所有燈都打開了，所有的聲音也越來越大聲，然後突然間所有人又不知何故平靜了下來。」

安妮絲頓飾演的Alex Levy是一檔紐約新聞節目的主持人。（視頻截圖）

而麗絲韋花絲潘飾演的Bradley Jackson是西Virginia州的一名當地記者，她直言自己花了很長時間與新聞製作人相處，稱他們一生都在做這些事，很多記者也是如此。韋花絲潘表示，每次在拍攝，或與他人聊天時，都會問很多問題，好似「為什麼你要這樣做」、「你來自哪裡」、「你當地的市場如何」、「你如何提升自己」、「你的熱情是什麼」等等。

麗絲韋花絲潘飾演一名記者。（視頻截圖）

除了體驗早間新聞的工作，安妮斯頓同樣也與新聞工作者進行交流，她透露，與Gayle King（美國CBS新聞anchor）、Diane Sawyer（美國新聞記者）的對話，於她而言是兩次最有影響的談話之一，「我只想知道她們的生活到底是什麼樣，為什麼她們能夠持續那麼長的時間在半夜3點半起床。你如何擁有個人生活如何？如何去戲院？什麼時候睡覺？怎麼看起來精神煥發？這很吸引！」

韋花絲潘與安妮斯頓時隔多年再度合作。（IMDb）

不過，兩人在體驗生活的時候，也發現了一個現象，安妮斯頓說：「這裡有很多不平等與權利的不平衡。」交流的過程中，很多女主播都對兩位演員非常坦承，這令韋花絲潘感到震驚：「我想真正令人沮喪的是，她們被分析的程度：她們的衣着，她們的面貌，她們的笑容以及她們的笑聲都經過測試，如果她們吸引不了觀眾，便會被警示，因為測試的觀眾決定了他們是否會受美國觀眾喜愛。那些想要成為一位出色記者，並期望晉升到一個看似有權利職位的女性，付出了如此大的努力，但真正登上這個職位之後，實際是沒有什麼權利的。」