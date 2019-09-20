阮政峰與咖啡師文青女友蜜遊北海道　超甜蜜情侶裝出發

阮政峰（Hero）與林凱恩（Iris）早前傳出緋聞，被揭秘戀兩年，男方隨即在IG公布戀情，不過不是跟林凱恩，而是23歲圈外咖啡師女友Liz。阮政峰與林凱恩日前出席《愛．回家之開心速遞》宣傳活動時，亦高調向傳媒宣布新戀情，更以「好幸福美滿」來形容與女朋友的關係。

阮政峰早前被爆與林凱恩秘戀兩年，他隨即在IG公布與圈外女友的戀情，向對方派定心丸。（IG截圖／yuenchingfung）

阮政峰與女友Liz拍拖大半年，對方是一名咖啡師，熱愛旅遊和攝影，打扮非常文青。二人都有共同興趣，就是攝影，兩人不時拎住相機周圍去，在兩小口的IG上都可以見到好多為對方影的文青靚相。

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早前阮政峰和Liz蜜遊北海道，二人更着情侶裝出發，真係Sweet到漏！小情侶更拍下旅行vlog紀錄甜蜜有趣時刻，好有心思地剪輯片段上傳到IG，當中不乏二人的拖手同行的浪漫放閃鏡頭，還有女友因為吃不到M字頭快餐店的薯餅而難過到爆喊的搞笑片段。其實早在阮政峰正式公布戀情之前，已經忍唔住偶爾在IG洩蜜，包括在520當日上傳女友視覺的甜笑黑白相，亦偶爾會tag女友IG。

520當天，阮政峰上傳女友視覺拖手相，低調放閃。（IG圖片／yuenchingfung）

Liz因為吃不到薯餅而爆喊，好搞笑。（影片截圖）

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有傳阮政峰與林凱恩早在2016年因拍攝TVB節目《甜心先生》時撻着，二人後來在處境劇《開心速遞》中分別飾演池子孝及Bonnie，因角色人氣急升而轉地下情。9月初時傳出二人秘戀兩年，但二人相繼否認，出席活動時合照更尷尷尬尬，不過男方目前已有新歡了，有否拍過拖都是過去式了。