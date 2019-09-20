【VAGABOND】秀智、李昇基新劇首播　情報員揸槍造型率先睇

由秀智和李昇基主演的SBS韓劇《VAGABOND》（港譯：《亡途覓雪》）今晚（20日）首播，由於是兩位主角自2013年拍攝《九家之書》後，久違5年的再度合作，因此從去年尾起就備受期待！新劇開播之際，官方就率先公開大量劇照，讓劇粉一睹為快二人的各個造型。

《VAGABOND》由今晚起逢星期五、六播出，講述車達健（李昇基飾）是視成龍為偶像的特技演員，並精通跆拳道和拳擊等多種武術；而高海麗（秀智飾）原本則是海軍陸戰隊中校的長女，可是父親去世後，負起一家生活重擔的她考入國家情報院，並由公務員轉成黑色探員。一次墜機事件中，李昇基捲入與恐怖分子有關的事件，並發現當中的陰謀。其後與秀智相遇後，二人合作調查當中的真相，進而揭露國家腐敗的過程。

李昇基為《VAGABOND》染金髮，劇迷有覺得很新鮮嗎？（FB/@sbsnow）

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單聽故事背景已覺得非常引人入勝，未知秀智和李昇基會面對多激烈的挑戰。除此之外，二人在劇中的造型亦是劇迷非常期待的部分之一。繼《和遊記》後，李昇基相隔兩年再拍劇，首次挑戰金髮造型，對粉絲來說算是破格又新奇。而這次秀智也擺脫「國民初戀」的印象，以幹練的一面示人，由職場女到駕駛越野車的畫面都令人感覺耳目一新。為了演繹是次情報員的角色，秀智更特別到射擊學院偷師，非常用心！而Netflix亦會同步上線播放《VAGABOND》，想緊貼韓國播出的劇迷必定要留意了。

秀智為情報員一角，用心到射擊學院上堂！（Management SOOP）