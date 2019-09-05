韓國新生代初戀系女演員比併　20歲金所炫跑贏秀智登冠軍

提起「國民初戀」，相信不少人都會想起韓團miss A出身的秀智Suzy。可是在盛產演員的韓國演藝圈，每年都有不少後起新秀，芸芸新生代女演員之中，又有邊位威脅到秀智初戀系的地位呢？

第10名：AOA雪炫

女團AOA成員雪炫集性感與可愛在一身，一向是不少男性心目中的理想情人。雖然出道初期的雪炫曾因身型略胖而受到批評，可是瘦身成功後的成果，絕對有目共睹。2015年起雪炫不時參與電影及韓劇拍攝，當中《橘皮馬末蘭果醬》中飾演吸血鬼高中生一角時，其學生造型讓不少男粉絲勾起初戀的回憶。

《橘皮馬末蘭果醬》時的雪炫一定是不少男生的幻想對象。（劇照）

第9位：文佳煐

對香港的劇迷來說，文佳煐的名字可能較陌生，但11歲就出道做演員的她，在韓國是備受關注的新生代女演員之一。是金秀賢及裴勇浚師妹的文佳煐曾出演《嫉妒的化身》、《偉大的誘惑者》和《加油吧威基基2》等人氣韓劇外，對一眾K-Pop迷來說，相信必定記得她曾與EXO一同拍攝偶像劇《我的鄰居是EXO》，令粉絲們羨慕不己。

文佳煐是備受關注的新生代女演員之一。（劇照）

第8位：f(x) Krystal

女團f(x)成員Krysta雖然已出道第10年，仍憑着高人氣守住名次！提起Krystal相信大家都會想起她高冷以及在舞台上帥氣的一面，可是深入了解她後，大家也一定會被她私下愛撒嬌的性格深深吸引住，就像愛耍脾氣的女朋友一樣。近年參與《機智牢房生活》等多套韓劇的Krystal，去年於《Player》的表現更大獲觀眾好評。

外表冷酷的Krystal，私下卻非常可愛。（newse）

第7位：金寶拉

講起金寶拉，香港觀眾可能未必有印象，可是提起《Sky Castle》金惠娜，大家必定會想起那位被成績迫到走上絕路的女生。今年只有24歲的金寶拉，9歲就以童星出道，一直有客串多套電影及韓劇。她可愛的外型，以及開朗的性格讓她成功入屋，大受男女觀眾喜愛，近日在《她的私生活》飾演私生飯富家女Sindy一角更是獲受讚賞。

金寶拉可愛的外型讓她成功入屋。（劇照）

第6位：金賽綸

2010年當年只有10歲，「三金」中的金賽綸憑電影《大叔》獲得「第19屆釜日電影獎」新人女子演技獎而一直備受重視。由小學生到中學生，再一直演到大學生，不少觀眾可說是看着她長大。金賽綸演戲經驗豐富外，她俏皮可愛的外型總是給人一種親妹妹及學妹的感覺。最近她於人氣網劇《戀愛播放列表》第4季中，飾演新入學大學新生，男粉絲有尋回大學談戀愛的甜蜜回憶嗎？

金賽綸外型俏皮可愛。（劇照）

第5位：金裕貞

提起初戀系女演員，「三金」中的金裕貞當然也榜上有名。由4歲開始做童星的她，當年憑着一對圓滾滾的雙眼俘虜不少叔叔姨姨的心，《擁抱太陽的月亮》則可說是她的成名作之一。今年已經20歲的她，演技無可否認地精湛外，她看上去完全無害的外貌，相信已成功喚起不少男生想保護她的慾望。

金裕貞一定有份上榜！（TOPSTARNEWS）

第4位：秀智

2012年憑一套《初戀築跡101》（又譯：建築學槪論）而成為初戀系代名詞的秀智，當時掀起一陣初戀風潮外，她亦已穩守「國民初戀」的位置足足7年！曾收看過電影的觀眾，相信大家也曾對音樂系的女大生有一絲幻想。雖然秀智後來已由嬰兒肥女生，變身成浪漫女神，可是在粉絲的中心，她一直都是大家的「國民初戀」。

秀智穩守「國民初戀」的位置足足7年！（劇照）

第3名：金香起

因《與神同行》而在亞洲各地人氣急升的金香起，憑着她溫暖的笑容和一對笑眼，成功打入初戀系女演員的第三名。比起其他女演員，金香起外表不算非常亮麗，可是她鄰家妹妹的形象卻更接近「初戀」一詞。最近金香起和前Wanna One成員邕聖祐在韓劇《18歲的瞬間》中，表現出高中生間青澀的愛情，實在不禁令觀眾想起自己的那些年。

金香起鄰家妹妹的形象更接近「初戀」一詞。（劇照）

第2名：辛睿恩

一眾新生代女演員中，相信最陌生的名字，必定是21歲的辛睿恩。去年才以網劇《A-TEEN》出道的辛睿恩，出道未一年已擔正做韓劇《會讀心術的那小子》的女主角，現時在韓國的人氣非常高！外表亮麗，青春可人的她，被譽為新一代短髮女神，主持及綜藝工作接過不停外，更已接下近20個廣告代言，難怪一出道就榮登初戀系女演員的第二名，絕對是前途無可限量！

辛睿恩出道一年就成功上位！（Naver）

第1名：金所炫

繼「三金」的金賽綸及金裕貞登榜後，金所炫當然也榜上有名！2007年以童星出道的她，因擁有一對水汪汪的大眼睛，所以有着與IU一樣「國民妹妹」的稱號。妹妹的印象喚起男粉絲的保護慾外，她更有「小韓佳人」及「小孫藝真」等氣質美女接班人之稱。通過《擁抱太陽的月亮》及《想你》等多套熱播韓劇，金所炫的12年演技經歷也備受認同，成為初戀系第一名絕對實至名歸。